Duck DNS är en gratis dynamisk DNS-tjänst som miljontals hemlabsanvändare och självhostare litar på för att upprätthålla tillförlitlig åtkomst till servrar och enheter bakom internetanslutningar i hemmet. De flesta internetleverantörer tilldelar föränderliga IP-adresser, men Duck DNS löser detta genom att kontinuerligt övervaka din publika IP och uppdatera din valda underdomän i samma ögonblick som den ändras – allt utan kostnad.

Denna mall kör den officiella Duck DNS-klientcontainern i värdnätverksläge, vilket ger den korrekt IP-synlighet. Konfigurationen kvarstår vid omstarter så att dina underdomän- och tokeninställningar aldrig går förlorade. Oavsett om du behöver stabil åtkomst till en hemmaserver, ett Raspberry Pi-projekt eller en självhostad VPS-applikation, eliminerar Duck DNS behovet av att betala för en statisk IP eller en kommersiell DDNS-tjänst.