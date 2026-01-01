Installera DuckDNS med enklicksinstallation.
Gratis dynamisk DNS-klient som automatiskt håller din domän pekande mot din nuvarande IP-adress utan en statisk IP-adress.
Välj en VPS-prenumeration för DuckDNS
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DuckDNS
Duck DNS är en gratis dynamisk DNS-tjänst som miljontals hemlabsanvändare och självhostare litar på för att upprätthålla tillförlitlig åtkomst till servrar och enheter bakom internetanslutningar i hemmet. De flesta internetleverantörer tilldelar föränderliga IP-adresser, men Duck DNS löser detta genom att kontinuerligt övervaka din publika IP och uppdatera din valda underdomän i samma ögonblick som den ändras – allt utan kostnad.
Denna mall kör den officiella Duck DNS-klientcontainern i värdnätverksläge, vilket ger den korrekt IP-synlighet. Konfigurationen kvarstår vid omstarter så att dina underdomän- och tokeninställningar aldrig går förlorade. Oavsett om du behöver stabil åtkomst till en hemmaserver, ett Raspberry Pi-projekt eller en självhostad VPS-applikation, eliminerar Duck DNS behovet av att betala för en statisk IP eller en kommersiell DDNS-tjänst.
Viktiga funktioner i DuckDNS
Automatiska IP-uppdateringar
Upptäcker när din offentliga IP-adress ändras och uppdaterar din Duck DNS-underdomän omedelbart, vilket säkerställer oavbruten åtkomst.
IPv4- och IPv6-stöd
Fungerar med båda adressfamiljerna, så att din underdomän förblir aktuell oavsett vilken IP-version din internetleverantör tilldelar.
Flera underdomäner
Hanterar flera Duck DNS-subdomäner i en enda container genom att ange en kommaavgränsad lista med subdomännamn.
Kontinuerlig VPS-drift
Att köra på en VPS garanterar att uppdateringar körs enligt schema dygnet runt, även när hemmets nätverksutrustning startar om eller förlorar ström.
Beständig konfiguration
Lagrar din token och dina underdomäninställningar i en dedikerad volym så att klienten kan återuppta driften korrekt efter containeromstarter.
Varför köra DuckDNS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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