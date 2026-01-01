Installera MindsDB med ett klick.
AI-plattform som låter dig bygga och fråga maskininlärningsmodeller från dina databaser med standard-SQL.
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Vad du kan bygga med MindsDB
MindsDB är en öppen källkods AI-plattform som integrerar maskininlärning direkt i din befintliga databasinfrastruktur via SQL. Istället för att bygga separata ML-pipelines kan du skapa, träna och fråga prediktiva modeller med standard SQL-syntax mot dina PostgreSQL-, MySQL- eller MongoDB-data. Den stöder AutoML, tidsserieprognoser, klassificering och integrationer med OpenAI, Hugging Face och andra AI-leverantörer.
Att driftsätta MindsDB på din egen VPS håller träningsdata och modellartefakter inom din infrastruktur, tillhandahåller dedikerade resurser för modellträning och eliminerar molnkostnader per förutsägelse – vilket gör AI tillgängligt för datateam till en förutsägbar fast kostnad.
Viktiga funktioner i MindsDB
SQL-baserad ML
Skapa och fråga maskininlärningsmodeller med standard-SQL — inga Python-ramverk eller separata ML-pipelines krävs.
AutoML-motor
Automatiserad funktionsutveckling och modellval minskar behovet av expertis för att driftsätta noggranna prediktiva modeller.
Multidatabasstöd
Anslut till PostgreSQL, MySQL, MongoDB och mer för att träna modeller direkt på din befintliga produktionsdata.
AI-modellintegrationer
Integrera OpenAI, Hugging Face och andra leverantörer för att lägga till GPT-driven NLP och anpassade AI-funktioner via SQL.
Tidsserieprognostisering
Bygg efterfrågeprognoser, avvikelsedetektering och lagerprognosmodeller utan specialiserad ML-kunskap.
Varför köra MindsDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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