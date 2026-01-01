MindsDB är en öppen källkods AI-plattform som integrerar maskininlärning direkt i din befintliga databasinfrastruktur via SQL. Istället för att bygga separata ML-pipelines kan du skapa, träna och fråga prediktiva modeller med standard SQL-syntax mot dina PostgreSQL-, MySQL- eller MongoDB-data. Den stöder AutoML, tidsserieprognoser, klassificering och integrationer med OpenAI, Hugging Face och andra AI-leverantörer.

Att driftsätta MindsDB på din egen VPS håller träningsdata och modellartefakter inom din infrastruktur, tillhandahåller dedikerade resurser för modellträning och eliminerar molnkostnader per förutsägelse – vilket gör AI tillgängligt för datateam till en förutsägbar fast kostnad.