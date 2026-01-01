Distribuera Outline med ettklicksinstallation.
Modern kunskapsbas och wiki med öppen källkod, samarbete i realtid, kraftfull sökning och snygg Markdown-redigering för team.
Välj en VPS-prenumeration för Outline
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Outline
Outline är en snabb, samarbetsinriktad kunskapsbas utformad för team som värdesätter både vacker design och sömlös redigering i realtid. Den är byggd kring en Markdown-redigerare med snedstreckskommandon, kapslade dokumenthierarkier och samlingsbaserad organisation, vilket ger ingenjörs-, produkt- och driftteam en strukturerad arbetsyta för dokumentation som är både funktionell och visuellt tilltalande. Versionshistorik, detaljerade behörigheter och stöd för flera SSO-leverantörer gör den lämplig för organisationer av alla storlekar.
Att själv hosta Outline på din egen VPS innebär inga prisbegränsningar per användare – obegränsat antal teammedlemmar till en fast infrastrukturkostnad. Din dokumentation och immateriella egendom förblir under din kontroll utan tredjepartsåtkomst till data, samtidigt som PostgreSQL och Redis körs lokalt för optimal prestanda utan externa tjänstberoenden.
Viktiga funktioner i Outline
Realtidssamarbete
Flera teammedlemmar kan redigera samma dokument samtidigt med inbäddade kommentarer och förslag, vilket gör dokumentationssprintar och granskningscykler sömlösa.
Kraftfull fulltextsökning
Sök direkt i alla dokument och samlingar, med resultat rankade efter relevans så att rätt information dyker upp på sekunder istället för att behöva bläddra i minuter.
Flexibel autentisering
Integrerar med Google, Slack, Azure AD, GitHub och anpassade OIDC-leverantörer, så att team kan logga in med befintliga inloggningsuppgifter utan att behöva hantera separata konton.
Versionshistorik
Vi spårar varje dokumentändring med diffvisning och fullständig återställning, vilket ger teamen ett skyddsnät för oavsiktliga redigeringar och en granskningslogg för efterlevnad.
Samlingsorganisation
Organisera dokument i kapslade hierarkier och samlingar med detaljerade delningskontroller för offentlig, team- eller privat användning som passar alla teamstrukturer.
Varför köra Outline på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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