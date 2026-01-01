Outline är en snabb, samarbetsinriktad kunskapsbas utformad för team som värdesätter både vacker design och sömlös redigering i realtid. Den är byggd kring en Markdown-redigerare med snedstreckskommandon, kapslade dokumenthierarkier och samlingsbaserad organisation, vilket ger ingenjörs-, produkt- och driftteam en strukturerad arbetsyta för dokumentation som är både funktionell och visuellt tilltalande. Versionshistorik, detaljerade behörigheter och stöd för flera SSO-leverantörer gör den lämplig för organisationer av alla storlekar.

Att själv hosta Outline på din egen VPS innebär inga prisbegränsningar per användare – obegränsat antal teammedlemmar till en fast infrastrukturkostnad. Din dokumentation och immateriella egendom förblir under din kontroll utan tredjepartsåtkomst till data, samtidigt som PostgreSQL och Redis körs lokalt för optimal prestanda utan externa tjänstberoenden.