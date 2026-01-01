Syncthing är ett decentraliserat filsynkroniseringsverktyg som kontinuerligt synkroniserar filer mellan dina enheter utan någon central server. All data stannar på dina enheter. Syncthing överför den med TLS-kryptering och Perfect Forward Secrecy – ingen molnmellanhand, och Syncthing kräver inget konto.

Att hosta Syncthing själv på en VPS skapar en persistent synkroniseringsnod som är online dygnet runt. Detta säkerställer att alla dina enheter förblir uppdaterade även när vissa är offline. Med stöd för mappversionshantering, konflikthantering och klienter för flera plattformar är Syncthing det integritetsfokuserade alternativet till Dropbox och Google Drive.