Distribuera Syncthing med en klicks-installation.
Öppen källkod peer-to-peer filsynkronisering som bevarar dina data privata och krypterade på alla enheter.
Välj en VPS-prenumeration för Syncthing
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Syncthing
Syncthing är ett decentraliserat filsynkroniseringsverktyg som kontinuerligt synkroniserar filer mellan dina enheter utan någon central server. All data stannar på dina enheter. Syncthing överför den med TLS-kryptering och Perfect Forward Secrecy – ingen molnmellanhand, och Syncthing kräver inget konto.
Att hosta Syncthing själv på en VPS skapar en persistent synkroniseringsnod som är online dygnet runt. Detta säkerställer att alla dina enheter förblir uppdaterade även när vissa är offline. Med stöd för mappversionshantering, konflikthantering och klienter för flera plattformar är Syncthing det integritetsfokuserade alternativet till Dropbox och Google Drive.
Viktiga funktioner i Syncthing
Ingen central server
Dina enheter utbyter filer direkt utan molnlagring från tredje part, och din data förblir helt under din kontroll.
End-to-end-kryptering
Alla överföringar använder TLS med perfekt framåtsäkerhet, vilket säkerställer att ingen annan kan avlyssna eller läsa dina filer.
Flexibla mapplägen
Konfigurera mappar som endast sändande, endast mottagande eller dubbelriktade för att exakt kontrollera dataflödet mellan enheter.
Filversionshantering
Behåll historiska versioner av ändrade eller raderade filer med konfigurerbara lagringspolicyer för att återställa från oavsiktliga ändringar.
Plattformsoberoende klienter
Inbyggda klienter för Linux, Windows, macOS och Android håller varje enhet synkroniserad från en enda beständig VPS-nod.
Varför köra Syncthing på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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