Wanderer är en självhyst spårdatabas och aktivitetsspårare för utomhusaktiviteter för vandrare, cyklister, klättrare och alla som utforskar till fots eller på hjul. Ladda upp GPX-spår, logga toppar och waypoints, bläddra bland höjdprofiler och visa alla dina spår på en interaktiv karta – på din egen server utan prenumeration eller datadelning med tredje part.

Att lagra dina spår privat på en VPS innebär att dina rutter, platser och aktivitetshistorik förblir under din kontroll. Wanderer integreras med OpenStreetMap-tjänster för geokodning och ruttplanering, och dess stöd för flera användare gör det till en praktisk delad loggbok för spårklubbar, vandringsgrupper eller familjer som utforskar naturen tillsammans.