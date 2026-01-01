Installera Wanderer med ett klick.
Självhostad spårdatabas och GPX-spårhanterare för vandrare, cyklister och friluftsäventyrare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Wanderer
Wanderer är en självhyst spårdatabas och aktivitetsspårare för utomhusaktiviteter för vandrare, cyklister, klättrare och alla som utforskar till fots eller på hjul. Ladda upp GPX-spår, logga toppar och waypoints, bläddra bland höjdprofiler och visa alla dina spår på en interaktiv karta – på din egen server utan prenumeration eller datadelning med tredje part.
Att lagra dina spår privat på en VPS innebär att dina rutter, platser och aktivitetshistorik förblir under din kontroll. Wanderer integreras med OpenStreetMap-tjänster för geokodning och ruttplanering, och dess stöd för flera användare gör det till en praktisk delad loggbok för spårklubbar, vandringsgrupper eller familjer som utforskar naturen tillsammans.
Viktiga funktioner i Wanderer
GPX-spårhantering
Ladda upp och organisera GPX-filer från vilken GPS-enhet eller app som helst för att bygga ett personligt bibliotek med rutter och inspelade aktiviteter.
Interaktiva spårkartor
Utforska alla dina leder på en interaktiv OpenStreetMap-baserad karta med filter för distans, höjd och aktivitetstyp.
Höjdprofiler
Se detaljerade höjdkartor för varje led för att förstå stigning, nedförsbacke och terrängsvårighet innan du ger dig ut.
Topp- och vägpunktsloggar
Registrera toppar, startpunkter för vandringsleder och intressanta platser längs rutter för att skapa en sökbar personlig friluftsloggbok.
Ledsdelning för flera användare
Dela spårsamlingar med familjemedlemmar eller klubbmedlemmar så att hela gruppen kan komma åt och bidra till ett gemensamt bibliotek.
Varför köra Wanderer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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