Installera Yao med ett klick.
Körtid för appar med öppen källkod och ramverk för AI-agenter för att bygga webbapplikationer och API:er med JSON-konfiguration.
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Vad du kan bygga med Yao
Yao är en fullstack-applikationsruntime med öppen källkod som låter utvecklare bygga webbapplikationer, REST API:er och adminpaneler genom att skriva JSON- och YAML-konfigurationsfiler istället för backend-kod. Ursprungligen en low-code-motor, har Yao v1.0 utvecklats till en AI-agentplattform med inbyggd MCP-integration (Model Context Protocol), orkestrering av flera agenter och ett inbyggt konversationsbaserat chattgränssnitt.
Till skillnad från traditionella ramverk kommer Yao som en enda Go-binär med en inbäddad SQLite-databas, en V8 JavaScript-motor för TypeScript-hooks och ett serverrenderat UI-system — vilket gör det till en fristående miljö för att bygga och köra AI-drivna webbapplikationer utan att hantera separata runtimes eller databaser.
Viktiga funktioner i Yao
JSON API-byggare
Definiera REST API-slutpunkter, databasmodeller och adminpaneler helt i JSON/YAML-konfigurationsfiler, vilket eliminerar upprepande backend-kod.
AI-agentorkestrering
Nativt MCP-stöd och exekvering med flera agenter låter dig ansluta AI-verktyg, delegera uppgifter till underagenter och köra parallella agentarbetsflöden från en enda konfiguration.
Inbäddad V8-motor
Kör TypeScript affärslogik och hooks direkt i Yao med en inbyggd V8 JavaScript-körtid — du behöver inte installera Node.js.
Serverrenderat UI
SUI Pages erbjuder ett komponentbaserat system för serveråtergivning för att bygga kompletta gränssnitt för frontend utan ett separat JavaScript-ramverk.
Inbyggd vektorsökning
Integrerad vektorsökning, kunskapsgraf och GraphRAG-funktioner driver semantisk dokumenthämtning och AI-kunskapsbasfunktioner.
Varför köra Yao på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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