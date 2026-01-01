Yao är en fullstack-applikationsruntime med öppen källkod som låter utvecklare bygga webbapplikationer, REST API:er och adminpaneler genom att skriva JSON- och YAML-konfigurationsfiler istället för backend-kod. Ursprungligen en low-code-motor, har Yao v1.0 utvecklats till en AI-agentplattform med inbyggd MCP-integration (Model Context Protocol), orkestrering av flera agenter och ett inbyggt konversationsbaserat chattgränssnitt.

Till skillnad från traditionella ramverk kommer Yao som en enda Go-binär med en inbäddad SQLite-databas, en V8 JavaScript-motor för TypeScript-hooks och ett serverrenderat UI-system — vilket gör det till en fristående miljö för att bygga och köra AI-drivna webbapplikationer utan att hantera separata runtimes eller databaser.