Installera SnappyMail med installation med ett klick.
Lättviktig självhhostad webbmejlklient för att komma åt IMAP-e-postkonton från vilken webbläsare som helst, utan spårning eller annonser.
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Vad du kan bygga med SnappyMail
SnappyMail är en modern, lättviktig webbmejlklient som låter dig komma åt alla IMAP-e-postkonton via ett rent webbläsargränssnitt. Det är en underhållen förgrening av RainLoop, ombyggd för prestanda — JavaScript-nyttolasten är ungefär 66 % mindre än originalet, vilket innebär snabbare laddningstider även på långsamma anslutningar. SnappyMail stöder flera IMAP-konton, PGP-kryptering, Sieve-mejlfilter, mörkt läge och fullständig tangentbordsnavigering.
Att självhosta SnappyMail på din VPS placerar en privat webbläsarbaserad mejlklient på din egen infrastruktur utan tredjeparts-telemetri, ingen reklam och inget konto krävs från en extern tjänst. Dina e-postuppgifter lagras endast på din server och överförs endast mellan din VPS och din befintliga mejlleverantör.
Viktiga funktioner i SnappyMail
Flera IMAP-konton
Anslut och växla mellan valfritt antal IMAP-konton från en enda SnappyMail-session, inklusive Gmail, Outlook, Fastmail eller egna e-postservrar.
PGP-kryptering
Skriv och läs PGP-krypterade meddelanden direkt i webbläsaren utan att installera ett tillägg för e-postklienten eller hantera nycklar utanför gränssnittet.
Sieve filterredigerare
Skriv och hantera Sieve-regler för e-postfiltrering på serversidan direkt i SnappyMail för att automatisera mappsortering och meddelandehantering utan klientbaserade regler.
Ingen spårning eller annonser
SnappyMail innehåller inga analysverktyg, inga knappar för sociala medier och inga tredjepartsskript – e-postinnehåll och metadata stannar helt inom din infrastruktur.
Mörkt läge och teman
Inbyggt mörkt läge och flera temalternativ låter användare anpassa gränssnittet utan webbläsartillägg eller anpassade CSS-åsidosättningar.
Varför köra SnappyMail på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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