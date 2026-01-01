SnappyMail är en modern, lättviktig webbmejlklient som låter dig komma åt alla IMAP-e-postkonton via ett rent webbläsargränssnitt. Det är en underhållen förgrening av RainLoop, ombyggd för prestanda — JavaScript-nyttolasten är ungefär 66 % mindre än originalet, vilket innebär snabbare laddningstider även på långsamma anslutningar. SnappyMail stöder flera IMAP-konton, PGP-kryptering, Sieve-mejlfilter, mörkt läge och fullständig tangentbordsnavigering.

Att självhosta SnappyMail på din VPS placerar en privat webbläsarbaserad mejlklient på din egen infrastruktur utan tredjeparts-telemetri, ingen reklam och inget konto krävs från en extern tjänst. Dina e-postuppgifter lagras endast på din server och överförs endast mellan din VPS och din befintliga mejlleverantör.