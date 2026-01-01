Distribuera Weblate med en klicksinstallation.
Webbaserad plattform för översättningshantering med tät integration av versionskontroll för sömlösa lokaliseringsarbetsflöden.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Weblate
Weblate är en kraftfull plattform för översättningshantering med öppen källkod som integrerar direkt med Git, GitHub, GitLab och Bitbucket för att hålla översättningar synkroniserade med din kodbas. Översättare arbetar via ett intuitivt webbgränssnitt, och Weblate committar automatiskt ändringar tillbaka till dina repositorier, vilket eliminerar manuella filutbyten och sammanslagningskonflikter.
Med stöd för över 50 filformat, inbyggt översättningsminne, förslag från maskinöversättning och kvalitetskontroller effektiviserar Weblate varje steg i lokaliseringsprocessen. Självhostning på din egen VPS tar bort prisbegränsningar per användare och håller proprietära källsträngar konfidentiella.
Viktiga funktioner i Weblate
Versionshanteringsintegration
Synkronisera översättningar automatiskt med Git-, GitHub-, GitLab- och Bitbucket-förråd utan manuella filutbyten.
50+ filformat
Stödjer PO, XLIFF, JSON, Android-resurser, iOS-strängar, Java-egenskaper och dussintals fler översättningsformat.
Översättningsminne
Återanvänd tidigare översatta strängar över projekt för att bibehålla konsekvens och snabba upp lokaliseringsarbetet.
Maskinöversättning
Få automatiska översättningsförslag från DeepL, Google Translate och LibreTranslate för att snabba upp arbetsflöden.
Kvalitetskontroller
Upptäck platshållarfel, formateringsproblem och inkonsekvenser automatiskt innan översättningarna når produktion.
Granskningsarbetsflöden
Konfigurera godkännandeprocesser med rollbaserade behörigheter för att säkerställa översättningskvaliteten i hela ditt team.
Varför köra Weblate på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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