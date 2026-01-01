Weblate är en kraftfull plattform för översättningshantering med öppen källkod som integrerar direkt med Git, GitHub, GitLab och Bitbucket för att hålla översättningar synkroniserade med din kodbas. Översättare arbetar via ett intuitivt webbgränssnitt, och Weblate committar automatiskt ändringar tillbaka till dina repositorier, vilket eliminerar manuella filutbyten och sammanslagningskonflikter.

Med stöd för över 50 filformat, inbyggt översättningsminne, förslag från maskinöversättning och kvalitetskontroller effektiviserar Weblate varje steg i lokaliseringsprocessen. Självhostning på din egen VPS tar bort prisbegränsningar per användare och håller proprietära källsträngar konfidentiella.