Installera MeshCentral med en klicksinstallation.
Självhostad plattform för fjärrövervakning och hantering av stationära datorer, servrar och IoT-enheter via det lokala nätverket eller internet.
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Vad du kan bygga med MeshCentral
MeshCentral är en komplett plattform med öppen källkod för fjärrövervakning och hantering som låter dig ta över fjärrskrivbord, köra skal, överföra filer och inspektera enhetstelemetri över Windows-, macOS-, Linux- och FreeBSD-maskiner från en enda webbkonsol. Lättviktiga agenter körs på varje hanterad enhet och ansluter utgående till din MeshCentral-server, så att du kan nå dem genom brandväggar och NAT utan VPN-tunnlar.
Att själv hosta MeshCentral på din VPS ger dig en privat ersättning för TeamViewer eller AnyDesk utan licensavgifter per användare, inga bandbreddsbegränsningar och ingen tredjepartsåtkomst till dina fjärrsessioner. Plattformen är kärnteknologin bakom Tactical RMM, och IT-företag, MSP:er och hemmalabb distribuerar den för att hantera allt från en handfull personliga enheter till tusentals kundslutpunkter.
Viktiga funktioner i MeshCentral
Fjärrskrivbord och skal
Ta kontroll över Windows-, macOS-, Linux- och FreeBSD-maskiner via ett snabbt webbaserat fjärrskrivbord, skal och filöverföringsgränssnitt — du behöver inte installera någon klient.
Lättviktsagent
Små inbyggda agenter ansluter utgående från varje enhet, så MeshCentral fungerar genom brandväggar och NAT utan VPN-tunnlar eller öppna inkommande portar på hanterade värdar.
Enhetsgrupper och principer
Organisera slutpunkter i nätgrupper med rollbaserade behörigheter, schemalagda uppgifter och massåtgärder så att ni kan hantera stora flottor.
Tvåfaktorsautentisering
Inbyggd TOTP, WebAuthn och e-post 2FA håller administratörskonsolen säker även när den exponeras för det publika internet.
Sessionsinspelning och granskning
Valfri inspelning av fjärrskrivbordssessioner plus en detaljerad granskningslogg låter dig granska varje åtgärd som varje administratör har utfört.
REST- och WebSocket-API:er
Omfattande API:er låter dig skripta enhetshantering, integrera med ärendehanteringsverktyg eller bygga vidare på MeshCentral som grunden för en anpassad RMM.
Varför köra MeshCentral på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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