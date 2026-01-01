MeshCentral är en komplett plattform med öppen källkod för fjärrövervakning och hantering som låter dig ta över fjärrskrivbord, köra skal, överföra filer och inspektera enhetstelemetri över Windows-, macOS-, Linux- och FreeBSD-maskiner från en enda webbkonsol. Lättviktiga agenter körs på varje hanterad enhet och ansluter utgående till din MeshCentral-server, så att du kan nå dem genom brandväggar och NAT utan VPN-tunnlar.

Att själv hosta MeshCentral på din VPS ger dig en privat ersättning för TeamViewer eller AnyDesk utan licensavgifter per användare, inga bandbreddsbegränsningar och ingen tredjepartsåtkomst till dina fjärrsessioner. Plattformen är kärnteknologin bakom Tactical RMM, och IT-företag, MSP:er och hemmalabb distribuerar den för att hantera allt från en handfull personliga enheter till tusentals kundslutpunkter.