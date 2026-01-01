Installera XWiki med ett klick.
Kraftfull wikiplattform med öppen källkod för teamkunskapshantering, dokumentation och samarbetsytor.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med XWiki
XWiki är en plattform för företags-wiki med öppen källkod som går bortom statisk dokumentation. Dess strukturerade sidmodell organiserar innehåll i hierarkiska utrymmen och sidor, medan en inbyggd skriptmotor låter team bygga dynamiska instrumentpaneler och anpassade intranätapplikationer direkt på wikisidor. Med över 900 tillägg och en inbyggd App Within Minutes-guide kan team förvandla XWiki till en skräddarsydd kunskapsbas, ärendehanterare eller projektarbetsyta utan att börja från noll.
Att själv hosta XWiki på din egen VPS håller all dokumentation, interna processer och företagskunskap under din direkta kontroll – inga användaravgifter, ingen leverantörsberoende och ingen data som lämnar din infrastruktur. Denna mall kopplar XWiki med en PostgreSQL-databas för pålitlig, produktionsklar lagring.
Viktiga funktioner i XWiki
Strukturerad sidmodell
Organisera innehåll i hierarkiska utrymmen och sidor med förälder-barn-relationer, och håll stora kunskapsbaser navigerbara och konsekventa.
Inbyggd app builder
Skapa anpassade dataapplikationer ovanpå wikisidor med hjälp av guiden App Within Minutes — du behöver inget externt ramverk eller kodning.
900+ tillägg
Utöka XWiki med ett bibliotek med 900+ tillägg från communityn som omfattar kalendrar, diagram, uppgiftshantering och LDAP-autentisering.
Skriptmotor
Skriv Velocity-, Groovy- eller Python-skript i wikisidor för att bygga dynamiskt innehåll, instrumentpaneler och automatiserade rapporter.
Fulltextsökning
Inbäddad Solr indexerar allt sidinnehåll och bilagor, och levererar relevanta resultat omedelbart även i stora kunskapsbaser.
Revisionshistorik
Vi versionshanterar varje redigering automatiskt, med en fullständig diff-vy och återställning med ett klick för att återställa valfri tidigare sidversion.
Varför köra XWiki på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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