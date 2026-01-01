XWiki är en plattform för företags-wiki med öppen källkod som går bortom statisk dokumentation. Dess strukturerade sidmodell organiserar innehåll i hierarkiska utrymmen och sidor, medan en inbyggd skriptmotor låter team bygga dynamiska instrumentpaneler och anpassade intranätapplikationer direkt på wikisidor. Med över 900 tillägg och en inbyggd App Within Minutes-guide kan team förvandla XWiki till en skräddarsydd kunskapsbas, ärendehanterare eller projektarbetsyta utan att börja från noll.

Att själv hosta XWiki på din egen VPS håller all dokumentation, interna processer och företagskunskap under din direkta kontroll – inga användaravgifter, ingen leverantörsberoende och ingen data som lämnar din infrastruktur. Denna mall kopplar XWiki med en PostgreSQL-databas för pålitlig, produktionsklar lagring.