TeamMapper är en mindmappningsapplikation med öppen källkod som låter team skapa, dela och redigera mindmaps tillsammans i realtid över WebSockets. Den är byggd som en efterföljare till det nedlagda mindmapp-projektet och fokuserar på samarbete utan att kräva användarkonton. Dela en länk med visnings- eller redigeringsbehörighet, så kan teammedlemmar ansluta till sessionen omedelbart.

Genom att själv hosta TeamMapper på din egen VPS behåller du brainstormingsessioner, projektplaner och teamkunskap helt på infrastruktur som du kontrollerar. Som standard tar TeamMapper automatiskt bort mindmaps efter 30 dagar för GDPR-efterlevnad, och det konfigurerbara lagringsfönstret låter team i reglerade miljöer anpassa integritetsbeteendet för att matcha deras egna policyer, utan att vara beroende av en tredjeparts SaaS-leverantör.