Installera TeamMapper med ett klick.
Självhostat samarbetsverktyg för tankekartläggning i realtid, för team att brainstorma, planera och strukturera idéer tillsammans.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med TeamMapper
TeamMapper är en mindmappningsapplikation med öppen källkod som låter team skapa, dela och redigera mindmaps tillsammans i realtid över WebSockets. Den är byggd som en efterföljare till det nedlagda mindmapp-projektet och fokuserar på samarbete utan att kräva användarkonton. Dela en länk med visnings- eller redigeringsbehörighet, så kan teammedlemmar ansluta till sessionen omedelbart.
Genom att själv hosta TeamMapper på din egen VPS behåller du brainstormingsessioner, projektplaner och teamkunskap helt på infrastruktur som du kontrollerar. Som standard tar TeamMapper automatiskt bort mindmaps efter 30 dagar för GDPR-efterlevnad, och det konfigurerbara lagringsfönstret låter team i reglerade miljöer anpassa integritetsbeteendet för att matcha deras egna policyer, utan att vara beroende av en tredjeparts SaaS-leverantör.
Viktiga funktioner i TeamMapper
Samarbete i realtid
WebSocket-baserade sessioner låter flera teammedlemmar redigera samma tankekarta samtidigt, där ändringar visas direkt för alla som är anslutna till kartan.
Ingen kontodelning
Dela en tankekarta med en länk eller QR-kod med antingen visnings- eller redigeringsbehörighet — gäster kan ansluta utan att skapa ett konto eller logga in.
Avancerad nodanpassning
Lägg till bilder, ikoner, färger, typsnitt och hyperlänkar till noder för att förvandla platta dispositioner till visuellt strukturerade diagram lämpliga för presentationer.
Import och export
Flytta tankekartor till och från TeamMapper med hjälp av JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- eller PNG-format för att dela med intressenter eller arkivera offline.
GDPR-vänliga standardinställningar
Vi raderar automatiskt tankekartor efter en konfigurerbar lagringsperiod (30 dagar som standard), vilket hjälper team att uppfylla integritetskrav utan manuell rensning.
Ångra och genvägar
Fullständig ångra/gör om-historik och en omfattande uppsättning kortkommandon håller redigeraren snabb för avancerade användare som bygger stora eller djupt kapslade tankekartor.
Varför köra TeamMapper på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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