Upp till 69 % rabatt på TeamMapper

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Självhostat samarbetsverktyg för tankekartläggning i realtid, för team att brainstorma, planera och strukturera idéer tillsammans.

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60,90kr/mån
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193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med TeamMapper

TeamMapper är en mindmappningsapplikation med öppen källkod som låter team skapa, dela och redigera mindmaps tillsammans i realtid över WebSockets. Den är byggd som en efterföljare till det nedlagda mindmapp-projektet och fokuserar på samarbete utan att kräva användarkonton. Dela en länk med visnings- eller redigeringsbehörighet, så kan teammedlemmar ansluta till sessionen omedelbart.

Genom att själv hosta TeamMapper på din egen VPS behåller du brainstormingsessioner, projektplaner och teamkunskap helt på infrastruktur som du kontrollerar. Som standard tar TeamMapper automatiskt bort mindmaps efter 30 dagar för GDPR-efterlevnad, och det konfigurerbara lagringsfönstret låter team i reglerade miljöer anpassa integritetsbeteendet för att matcha deras egna policyer, utan att vara beroende av en tredjeparts SaaS-leverantör.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i TeamMapper

Samarbete i realtid

WebSocket-baserade sessioner låter flera teammedlemmar redigera samma tankekarta samtidigt, där ändringar visas direkt för alla som är anslutna till kartan.

Ingen kontodelning

Dela en tankekarta med en länk eller QR-kod med antingen visnings- eller redigeringsbehörighet — gäster kan ansluta utan att skapa ett konto eller logga in.

Avancerad nodanpassning

Lägg till bilder, ikoner, färger, typsnitt och hyperlänkar till noder för att förvandla platta dispositioner till visuellt strukturerade diagram lämpliga för presentationer.

Import och export

Flytta tankekartor till och från TeamMapper med hjälp av JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- eller PNG-format för att dela med intressenter eller arkivera offline.

GDPR-vänliga standardinställningar

Vi raderar automatiskt tankekartor efter en konfigurerbar lagringsperiod (30 dagar som standard), vilket hjälper team att uppfylla integritetskrav utan manuell rensning.

Ångra och genvägar

Fullständig ångra/gör om-historik och en omfattande uppsättning kortkommandon håller redigeraren snabb för avancerade användare som bygger stora eller djupt kapslade tankekartor.

Varför köra TeamMapper på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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