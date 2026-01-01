Kafbat Kafka UI är en gratis webbpanel med öppen källkod för att hantera Apache Kafka-kluster. Som den community-drivna efterföljaren till Provectus kafka-ui erbjuder den ett förfinat gränssnitt för att inspektera mäklare, hantera ämnen, bläddra bland meddelanden och spåra fördröjning i konsumentgrupper – allt utan kommandoradsverktyg. Stödet för flera kluster låter dig hantera varje Kafka-miljö från en enda översikt.

Att själv hosta Kafbat Kafka UI på din egen VPS håller din meddelandedata och klusteruppgifter helt inom din infrastruktur. Denna mall inkluderar en en-nod Kafka-mäklare som körs i KRaft-läge (ingen ZooKeeper krävs), vilket ger dig en produktionsklar Kafka-stack som är redo med ett klick.