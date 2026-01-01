Installera Kafbat Kafka UI med en klicksinstallation.
Webbgränssnitt med öppen källkod för att hantera och övervaka Apache Kafka-kluster, efterföljare till det populära Provectus kafka-ui-projektet.
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Vad du kan bygga med Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI är en gratis webbpanel med öppen källkod för att hantera Apache Kafka-kluster. Som den community-drivna efterföljaren till Provectus kafka-ui erbjuder den ett förfinat gränssnitt för att inspektera mäklare, hantera ämnen, bläddra bland meddelanden och spåra fördröjning i konsumentgrupper – allt utan kommandoradsverktyg. Stödet för flera kluster låter dig hantera varje Kafka-miljö från en enda översikt.
Att själv hosta Kafbat Kafka UI på din egen VPS håller din meddelandedata och klusteruppgifter helt inom din infrastruktur. Denna mall inkluderar en en-nod Kafka-mäklare som körs i KRaft-läge (ingen ZooKeeper krävs), vilket ger dig en produktionsklar Kafka-stack som är redo med ett klick.
Viktiga funktioner i Kafbat Kafka UI
Ämneshantering
Skapa, konfigurera och ta bort ämnen med realtidspartitions- och replikeringsinställningar utan att behöva använda Kafka CLI.
Meddelandebläddrare
Utforska Kafka-meddelanden i JSON-, oformaterad text- eller Avro-format med CEL-baserad filtrering för att hitta exakt de poster du behöver.
Konsumentgruppsövervakning
Övervaka offsetvärden för konsumentgrupper, partitionstilldelningar och fördröjningsmått för att upptäcka bearbetningsflaskhalsar innan de påverkar nedströms system.
Multiklusterstöd
Anslut flera Kafka-kluster till en enda översikt och växla mellan dem direkt för centraliserad synlighet över olika miljöer.
KRaft Mode Broker
Paketerad Kafka-broker fungerar i KRaft-läge – utan ZooKeeper-beroende – vilket förenklar driftsättningen och minskar driftsavtrycket.
Varför köra Kafbat Kafka UI på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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