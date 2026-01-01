Upp till 69 % rabatt på Kafbat Kafka UI

Installera Kafbat Kafka UI med en klicksinstallation.

Webbgränssnitt med öppen källkod för att hantera och övervaka Apache Kafka-kluster, efterföljare till det populära Provectus kafka-ui-projektet.

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86,90kr/mån
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64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Kafbat Kafka UI

Kafbat Kafka UI är en gratis webbpanel med öppen källkod för att hantera Apache Kafka-kluster. Som den community-drivna efterföljaren till Provectus kafka-ui erbjuder den ett förfinat gränssnitt för att inspektera mäklare, hantera ämnen, bläddra bland meddelanden och spåra fördröjning i konsumentgrupper – allt utan kommandoradsverktyg. Stödet för flera kluster låter dig hantera varje Kafka-miljö från en enda översikt.

Att själv hosta Kafbat Kafka UI på din egen VPS håller din meddelandedata och klusteruppgifter helt inom din infrastruktur. Denna mall inkluderar en en-nod Kafka-mäklare som körs i KRaft-läge (ingen ZooKeeper krävs), vilket ger dig en produktionsklar Kafka-stack som är redo med ett klick.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Kafbat Kafka UI

Ämneshantering

Skapa, konfigurera och ta bort ämnen med realtidspartitions- och replikeringsinställningar utan att behöva använda Kafka CLI.

Meddelandebläddrare

Utforska Kafka-meddelanden i JSON-, oformaterad text- eller Avro-format med CEL-baserad filtrering för att hitta exakt de poster du behöver.

Konsumentgruppsövervakning

Övervaka offsetvärden för konsumentgrupper, partitionstilldelningar och fördröjningsmått för att upptäcka bearbetningsflaskhalsar innan de påverkar nedströms system.

Multiklusterstöd

Anslut flera Kafka-kluster till en enda översikt och växla mellan dem direkt för centraliserad synlighet över olika miljöer.

KRaft Mode Broker

Paketerad Kafka-broker fungerar i KRaft-läge – utan ZooKeeper-beroende – vilket förenklar driftsättningen och minskar driftsavtrycket.

Varför köra Kafbat Kafka UI på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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