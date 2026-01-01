SFTPGo är en fullfjädrad, öppen källkods filöverföringsserver byggd kring en händelsestyrd arkitektur. Den stöder flera protokoll från en enda distribution — SFTP, FTPS, WebDAV och HTTP/HTTPS — tillsammans med flera lagrings-backends, inklusive lokala filsystem, Amazon S3, Google Cloud Storage och Azure Blob Storage. Ett inbyggt WebAdmin-gränssnitt ger administratörer fullständig kontroll över användare, grupper, kvoter och åtkomstpolicyer, medan ett WebClient-gränssnitt låter slutanvändare hantera sina egna filer direkt i en webbläsare utan ytterligare programvara.

Att själv hosta SFTPGo på din egen VPS håller filöverföringsinfrastrukturen under din kontroll. Du ställer in retentionspolicyerna, åtkomstreglerna och lagrings-backends — utan avgifter per användare, inga användningsbegränsningar och ingen data som lämnar din infrastruktur.