Installera SFTPGo med ettklicksinstallation.
Fullfjädrad, händelsestyrd filöverföringsserver med stöd för SFTP, FTP, WebDAV och HTTP, med ett inbyggt webbadministrationsgränssnitt.
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Vad du kan bygga med SFTPGo
SFTPGo är en fullfjädrad, öppen källkods filöverföringsserver byggd kring en händelsestyrd arkitektur. Den stöder flera protokoll från en enda distribution — SFTP, FTPS, WebDAV och HTTP/HTTPS — tillsammans med flera lagrings-backends, inklusive lokala filsystem, Amazon S3, Google Cloud Storage och Azure Blob Storage. Ett inbyggt WebAdmin-gränssnitt ger administratörer fullständig kontroll över användare, grupper, kvoter och åtkomstpolicyer, medan ett WebClient-gränssnitt låter slutanvändare hantera sina egna filer direkt i en webbläsare utan ytterligare programvara.
Att själv hosta SFTPGo på din egen VPS håller filöverföringsinfrastrukturen under din kontroll. Du ställer in retentionspolicyerna, åtkomstreglerna och lagrings-backends — utan avgifter per användare, inga användningsbegränsningar och ingen data som lämnar din infrastruktur.
Viktiga funktioner i SFTPGo
Multi-protokollstöd
En enda server levererar SFTP, FTPS, WebDAV och HTTP/HTTPS, så vi stöder klienter som ansluter med vilket standardprotokoll som helst utan ytterligare installationer.
Webbadministration
Fullständigt webbläsarbaserat WebAdmin-gränssnitt för att hantera användare, grupper, mappar, kvoter och händelseregler utan någon kommandoradsåtkomst.
Flera lagrings-backends
Anslut till lokal lagring, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage eller fjärranslutna SFTP-servrar och presentera dem som ett enhetligt katalogträd för användare.
Händelsestyrd automatisering
Definiera regler som utlöser webhooks, e-postmeddelanden eller anpassade skript vid filhändelser som uppladdningar, nedladdningar eller borttagningar.
Kvoter per användare
Tillämpa oberoende lagrings- och bandbreddsgränser per användare eller per mapp för att förhindra att ett enskilt konto förbrukar för mycket resurser.
Tvåfaktorsautentisering
TOTP-baserad 2FA för både administratörs- och slutanvändarkonton ger ett avgörande skyddslager mot obehörig åtkomst.
Varför köra SFTPGo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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