Installera Matomo med ett klick.
Ledande webbanalysplattform med öppen källkod som över 1 miljon webbplatser litar på, med fullständig dataäganderätt och GDPR-efterlevnad.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Matomo
Matomo är världens ledande webbanalysplattform med öppen källkod som fler än 1 miljon webbplatser i över 190 länder använder. Som ett integritetsfokuserat alternativ till Google Analytics erbjuder den detaljerad besöksanalys, konverteringsspårning, värmekartor, sessionsinspelningar och A/B-testning, samtidigt som den behåller 100 % av din data på din egen infrastruktur. Inga tredjeparter tar emot din besöksdata, och spårningen förblir korrekt även när annonsblockerare skulle blockera molnbaserade analysskript.
Att själv hosta Matomo på din VPS innebär obegränsat antal webbplatser, inga avgifter per besökare och fullständig efterlevnad av GDPR, HIPAA och andra regler för datalagring – vilket gör den till den valda analysplattformen för organisationer som inte kan skicka besöksdata till externa leverantörer.
Viktiga funktioner i Matomo
Fullständigt dataägarskap
All besöksdata stannar på er infrastruktur — ingen delning med tredje part, ingen profilering av annonsnätverk och ingen leverantörsåtkomst till er analysdata.
GDPR-efterlevnad
Inbyggda sekretesskontroller, samtyckeshantering och verktyg för dataanonymisering gör regelefterlevnad enkel.
Konverteringsspårning
Mät mål, trattar och attribution över hela din besöksresa för att förstå vad som driver konverteringar.
Värmekartor och sessionsinspelningar
Se var användare klickar, skrollar och tvekar med visuella värmekartor och inspelade webbsessioner.
E-handelsanalys
Spåra intäkter, produktprestanda, övergiven varukorg och kundens livstidsvärde med dedikerade e-handelsrapporter.
Obegränsade webbplatser
Spåra så många webbplatser du behöver från en enda Matomo-instans, utan avgifter per webbplats eller planuppgraderingar.
Varför köra Matomo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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