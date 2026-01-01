Matomo är världens ledande webbanalysplattform med öppen källkod som fler än 1 miljon webbplatser i över 190 länder använder. Som ett integritetsfokuserat alternativ till Google Analytics erbjuder den detaljerad besöksanalys, konverteringsspårning, värmekartor, sessionsinspelningar och A/B-testning, samtidigt som den behåller 100 % av din data på din egen infrastruktur. Inga tredjeparter tar emot din besöksdata, och spårningen förblir korrekt även när annonsblockerare skulle blockera molnbaserade analysskript.

Att själv hosta Matomo på din VPS innebär obegränsat antal webbplatser, inga avgifter per besökare och fullständig efterlevnad av GDPR, HIPAA och andra regler för datalagring – vilket gör den till den valda analysplattformen för organisationer som inte kan skicka besöksdata till externa leverantörer.