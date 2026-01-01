Din Spotify är en självhostad analyspanel som spårar hela din Spotify-lyssningshistorik och visualiserar den genom omfattande diagram: toppartister och låtar över tid, lyssningstid per dag och timme, genre-fördelningar, albumrotationer och historiska trender över år. Till skillnad från Spotify Wrapped, som bara visas en gång om året, ger Din Spotify dig samma djup av insikt på begäran, för vilket tidsintervall du än väljer.

Att självhosta Din Spotify på en VPS behåller varje uppspelning, gillning och överhoppning i en databas du kontrollerar — Spotifys egna dataexporter är begränsade till de 50 senaste låtarna, men Din Spotify avfrågar API:et kontinuerligt och bygger upp ett komplett personligt lyssningsarkiv som växer så länge instansen körs.