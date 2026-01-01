Installera din Spotify med ett klick.
Självhostad instrumentpanel för Spotify-lyssningsstatistik med omfattande diagram, historik och detaljerade analyser.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Your Spotify
Din Spotify är en självhostad analyspanel som spårar hela din Spotify-lyssningshistorik och visualiserar den genom omfattande diagram: toppartister och låtar över tid, lyssningstid per dag och timme, genre-fördelningar, albumrotationer och historiska trender över år. Till skillnad från Spotify Wrapped, som bara visas en gång om året, ger Din Spotify dig samma djup av insikt på begäran, för vilket tidsintervall du än väljer.
Att självhosta Din Spotify på en VPS behåller varje uppspelning, gillning och överhoppning i en databas du kontrollerar — Spotifys egna dataexporter är begränsade till de 50 senaste låtarna, men Din Spotify avfrågar API:et kontinuerligt och bygger upp ett komplett personligt lyssningsarkiv som växer så länge instansen körs.
Viktiga funktioner i Your Spotify
Kontinuerlig historikloggning
Hämtar data från Spotify API:et med några sekunders mellanrum för att registrera varje uppspelning, inklusive överhoppade låtar och delvisa lyssningar – långt bortom vad Spotify exporterar.
Toppartister, låtar och album
Konfigurerbara tidsintervall visar ditt mest spelade innehåll baserat på antal uppspelningar, lyssningstid eller förstagångsupptäckter.
Lyssningstrender och mönster
Värmekartor och diagram visualiserar när du lyssnar som mest – tid på dygnet, veckodag, månatliga trender och jämförelser år för år.
Genre och stämningsanalys
Sammanställer Spotifys låtars ljudegenskaper och genretaggar i diagram som visar hur din smak förändras över tid.
Fleranvändaröversikter
Varje användare ansluter sitt eget Spotify-konto via OAuth så att hushållen kan spåra sin lyssning separat på en server.
Varför köra Your Spotify på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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