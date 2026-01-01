Installera Daptin med ettklicksinstallation.
Huvudlöst CMS med öppen källkod som exponerar valfri datamodell via automatiskt genererade REST- och GraphQL-API:er.
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Vad du kan bygga med Daptin
Daptin är en backend-as-a-service med öppen källkod som omvandlar vilken datamodell som helst till ett komplett REST- och GraphQL-API, med inbyggd användarautentisering, rollbaserade behörigheter och tillståndsmaskiner. Istället för att skriva slutpunktshanterare definierar du entiteter och relationer i YAML eller JSON, och Daptin genererar automatiskt det fullständiga CRUD-gränssnittet, översikten och OpenAPI-specifikationen.
Att själv hosta Daptin på din egen VPS håller användarregister, OAuth-uppgifter och uppladdade tillgångar helt under din kontroll utan avgifter per förfrågan. Den enbinära distributionen inkluderar inbyggt stöd för SQLite, PostgreSQL och MySQL, samt rclone-stödda lagringsadaptrar för molnsynkroniserade filkolumner och integrerade marknadsplatspaket för att selektivt aktivera funktioner.
Viktiga funktioner i Daptin
Autogenererade API:er
Definiera entiteter i YAML eller JSON och Daptin exponerar omedelbart REST-slutpunkter, ett GraphQL-schema och en OpenAPI-specifikation – du behöver inte skriva någon hanteringskod.
Flerdatabasbackend
Kör samma Daptin-instans mot SQLite för snabbstart, eller skala upp till PostgreSQL och MySQL utan att ändra en enda rad i modelldefinitionerna.
Autentisering och behörigheter
Inbyggd användarhantering, OAuth2 social inloggning, JWT-auktorisering och detaljerade radbaserade behörigheter eliminerar behovet av en separat identitetstjänst.
Åtgärder och tillståndsmaskiner
Modellera affärsflöden direkt i Daptin med hjälp av åtgärdskedjor och ändliga tillståndsmaskiner, vilket ersätter anpassad serverkod för typisk CRUD-orkestrering.
Molnlagringssynkronisering
Tillgångskolumner lagrar filer via rclone-stödda leverantörer, så att du kan synkronisera uppladdningar till S3, Google Drive, Dropbox och dussintals andra backend-system direkt.
Varför köra Daptin på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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