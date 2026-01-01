Daptin är en backend-as-a-service med öppen källkod som omvandlar vilken datamodell som helst till ett komplett REST- och GraphQL-API, med inbyggd användarautentisering, rollbaserade behörigheter och tillståndsmaskiner. Istället för att skriva slutpunktshanterare definierar du entiteter och relationer i YAML eller JSON, och Daptin genererar automatiskt det fullständiga CRUD-gränssnittet, översikten och OpenAPI-specifikationen.

Att själv hosta Daptin på din egen VPS håller användarregister, OAuth-uppgifter och uppladdade tillgångar helt under din kontroll utan avgifter per förfrågan. Den enbinära distributionen inkluderar inbyggt stöd för SQLite, PostgreSQL och MySQL, samt rclone-stödda lagringsadaptrar för molnsynkroniserade filkolumner och integrerade marknadsplatspaket för att selektivt aktivera funktioner.