Installera Jitsi Meet med en klicksinstallation.
Självhostad videokonferensplattform med skärmdelning, end-to-end-kryptering och inga avgifter per deltagare — ett alternativ till Zoom.
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Vad du kan bygga med Jitsi Meet
Jitsi Meet är en gratis videokonferensplattform med öppen källkod som körs helt i webbläsaren med WebRTC, utan att deltagare behöver insticksprogram, appar eller konton. Byggd av teamet bakom den populära offentliga tjänsten meet.jit.si och används av 8x8 i deras kommersiella molnplattform, stöder Jitsi Meet HD-video, skärmdelning, end-to-end-kryptering, inspelning, livestreaming till YouTube, uppräckta händer, omröstningar, breakout-rum och live-undertexter direkt.
Att själv hosta Jitsi Meet på din egen VPS ger organisationer och samhällen obegränsade mötesminuter för obegränsat antal deltagare, där din egen infrastruktur dirigerar varje ljud- och videoström istället för att passera genom en tredjeparts-SaaS som kan ändra prissättning, strypa bandbredd eller analysera mötesmetadata.
Viktiga funktioner i Jitsi Meet
Webbläsarbaserade videosamtal
Deltagare ansluter från vilken modern webbläsare som helst utan att installera programvara, insticksmoduler eller skapa konton — dela en URL och konferenser startar omedelbart.
Skärmdelning och inspelning
Dela applikationer, webbläsarflikar eller hela skärmar under samtal, med valfri mötesinspelning och livestreaming till YouTube eller andra RTMP-slutpunkter.
End-to-end-kryptering
Valfri E2EE för en-till-en-samtal och små gruppmöten håller ljud- och videoströmmar krypterade från avsändare till mottagare även från själva servern.
Grupprum och omröstningar
Dela upp större möten i mindre diskussionsgrupper, håll live-omröstningar, räck upp händerna och använd reaktioner för en interaktiv konferensupplevelse.
Direkttextning och uppringning
Valfri integration med Jigasi för SIP-uppringning och direkttextning gör möten tillgängliga för telefonanvändare och deltagare som behöver transkriptioner.
Ingen prissättning per användare
Håll obegränsat antal möten med obegränsat antal deltagare på din egen VPS – inga avgifter per deltagare, inga tidsgränser för möten, inga uppmaningar om uppgradering.
Varför köra Jitsi Meet på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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