Jitsi Meet är en gratis videokonferensplattform med öppen källkod som körs helt i webbläsaren med WebRTC, utan att deltagare behöver insticksprogram, appar eller konton. Byggd av teamet bakom den populära offentliga tjänsten meet.jit.si och används av 8x8 i deras kommersiella molnplattform, stöder Jitsi Meet HD-video, skärmdelning, end-to-end-kryptering, inspelning, livestreaming till YouTube, uppräckta händer, omröstningar, breakout-rum och live-undertexter direkt.

Att själv hosta Jitsi Meet på din egen VPS ger organisationer och samhällen obegränsade mötesminuter för obegränsat antal deltagare, där din egen infrastruktur dirigerar varje ljud- och videoström istället för att passera genom en tredjeparts-SaaS som kan ändra prissättning, strypa bandbredd eller analysera mötesmetadata.