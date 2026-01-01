Installera Morphic med en klicksinstallation
AI-sökmotor med öppen källkod som levererar generativa, citerade svar istället för listor med länkar.
Välj en VPS-prenumeration för Morphic
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Morphic
Morphic är en AI-driven sökmotor med öppen källkod som kombinerar stora språkmodeller med webbsökning i realtid för att producera strukturerade, källhänvisade svar. Istället för en rankad lista med länkar läser och sammanställer Morphic webbinnehåll så att användare får ett direkt svar med referenser de kan verifiera. Den stöder OpenAI, Anthropic, Google Gemini och lokala Ollama-modeller, vilket låter dig välja den AI-backend som passar dina behov.
Att själv hosta Morphic behåller varje sökfråga och konversationshistorik på din egen server. Denna installation inkluderar SearXNG som sökmotor-backend, så du behöver ingen extern sök-API-prenumeration – bara en AI-leverantörsnyckel och din VPS.
Viktiga funktioner i Morphic
Generativa svar med källhänvisningar
Morphic sammanställer information från flera källor och presenterar ett strukturerat svar med källhänvisningar i texten, så att användare kan läsa och verifiera varje påstående.
Multi-leverantörs AI-stöd
Växla mellan OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini eller en lokal Ollama-instans utan att ändra gränssnittet — uppdatera bara din API-nyckel.
Beständig chatthistorik
Varje sökkonversation sparas i PostgreSQL, så att användare kan återgå till tidigare konversationer, fortsätta med följdfrågor och dela resultat via länk.
Paketerad privat sökning
SearXNG ingår som webbsöksbackend, vilket innebär att du inte behöver någon prenumeration på sök-API och sökfrågorna når aldrig kommersiella sökleverantörer.
Uppföljningsfrågor
Morphic möjliggör flerstegskonversationer i en söktråd, vilket gör att användare kan förfina, utöka eller omdirigera alla svar utan att börja om.
Varför köra Morphic på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.