Morphic är en AI-driven sökmotor med öppen källkod som kombinerar stora språkmodeller med webbsökning i realtid för att producera strukturerade, källhänvisade svar. Istället för en rankad lista med länkar läser och sammanställer Morphic webbinnehåll så att användare får ett direkt svar med referenser de kan verifiera. Den stöder OpenAI, Anthropic, Google Gemini och lokala Ollama-modeller, vilket låter dig välja den AI-backend som passar dina behov.

Att själv hosta Morphic behåller varje sökfråga och konversationshistorik på din egen server. Denna installation inkluderar SearXNG som sökmotor-backend, så du behöver ingen extern sök-API-prenumeration – bara en AI-leverantörsnyckel och din VPS.