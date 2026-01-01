Distribuera PigeonPod med en klicksinstallation.
Självhostad podcastflödesgenerator som konverterar YouTube- och Bilibili-kanaler till prenumererbara RSS-flöden för valfri podcastapp.
Välj en VPS-prenumeration för PigeonPod
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PigeonPod
PigeonPod är en självhostad podcastflödesgenerator som omvandlar YouTube-kanaler, spellistor, videor och Bilibili-innehåll till standard RSS-podcastflöden. Prenumerera på vilken YouTube-kanal som helst i PigeonPod så laddar den automatiskt ner nya avsnitt som ljud eller video, och genererar ett lösenordsskyddat RSS-flöde som alla podcastklienter — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — kan prenumerera på direkt.
Till skillnad från webbläsartillägg eller manuella lösningar hanterar PigeonPod hela processen på din egen server: prenumeration, nedladdning via yt-dlp, omkodning via ffmpeg, flödesgenerering och RSS-leverans. Alla nödvändiga verktyg är paketerade i Docker-avbildningen — inget annat att installera eller konfigurera.
Viktiga funktioner i PigeonPod
YouTube och Bilibili import
Prenumerera på YouTube-kanaler, spellistor och enskilda videor, eller Bilibili-kanaler och spellistor — PigeonPod spårar nya uppladdningar och synkroniserar dem automatiskt.
Standard RSS-flödesutdata
Genererar lösenordsskyddade RSS-flöden som vilken podcastapp som helst kan prenumerera på, och integrerar dina YouTube-prenumerationer i ditt vanliga poddlyssningsflöde.
Ljud- och videokvalitetskontroll
Konfigurera utdataformat, bithastighet och kvalitet per flöde så att du får kompakta ljudfiler för lyssning eller fullständiga videor för visning — utan att ladda ner igen.
Avsnittsfilter och begränsningar
Ange nyckelordsfilter, varaktighetsgränser och gränser för antal avsnitt per flöde för att hålla prenumerationerna fokuserade på innehåll du faktiskt vill ha.
S3 och lokal lagring
Lagra nedladdade avsnitt på VPS-volymen eller dirigera dem till valfri S3-kompatibel tjänst – MinIO, Cloudflare R2 eller AWS S3 – för större bibliotek.
Varför köra PigeonPod på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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