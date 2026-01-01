PigeonPod är en självhostad podcastflödesgenerator som omvandlar YouTube-kanaler, spellistor, videor och Bilibili-innehåll till standard RSS-podcastflöden. Prenumerera på vilken YouTube-kanal som helst i PigeonPod så laddar den automatiskt ner nya avsnitt som ljud eller video, och genererar ett lösenordsskyddat RSS-flöde som alla podcastklienter — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — kan prenumerera på direkt.

Till skillnad från webbläsartillägg eller manuella lösningar hanterar PigeonPod hela processen på din egen server: prenumeration, nedladdning via yt-dlp, omkodning via ffmpeg, flödesgenerering och RSS-leverans. Alla nödvändiga verktyg är paketerade i Docker-avbildningen — inget annat att installera eller konfigurera.