Installera Canarytokens med installation med ett klick.
Öppen källkod honeypot-tokensystem som tyst varnar dig när någon får åtkomst till dina data, filer eller inloggningsuppgifter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Canarytokens
Canarytokens är ett honeypot-system med öppen källkod som låter dig skapa osynliga fällor i hela din infrastruktur. Generera spårningstokens i form av URL:er, DNS-namn, dokument, e-postadresser, WireGuard-konfigurationer och mer – bädda sedan in dem i känsliga filer, system eller nätverkskonfigurationer. I samma ögonblick som en angripare eller obehörig användare interagerar med en token får du en omedelbar avisering med detaljer om åtkomsten.
Till skillnad från traditionell intrångsdetektering kräver Canarytokens inga agenter, ingen loggövervakning och ingen komplex installation. Självhosting ger dig full kontroll över dina aviseringsdata och låter dig generera obegränsat antal tokens utan prenumerationsbegränsningar.
Viktiga funktioner i Canarytokens
Omedelbara intrångsvarningar
Få omedelbara aviseringar i samma ögonblick som en token blir aktiv, vilket ger dig en tidig varning om obehörig åtkomst eller dataexfiltrering.
Dussintals tokentyper
Skapa honeypots som URL:er, DNS-poster, Word-dokument, PDF:er, AWS-nycklar, e-postadresser, WireGuard-konfigurationer och mer för att täcka varje attackyta.
Agentfri detektering
Token fungerar utan att installera någon programvara på övervakade system — placera bara token och vänta på varningen.
Självhostad kontroll
Kör din egen Canarytokens-server för att hålla all incidentdata privat, generera obegränsat antal tokens och anpassa aviseringar efter dina behov.
Rik incidenthistorik
Varje utlöst token registrerar IP-adresser, användaragenter, tidsstämplar och geolokaliseringsdata för forensisk undersökning.
Varför köra Canarytokens på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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