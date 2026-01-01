Canarytokens är ett honeypot-system med öppen källkod som låter dig skapa osynliga fällor i hela din infrastruktur. Generera spårningstokens i form av URL:er, DNS-namn, dokument, e-postadresser, WireGuard-konfigurationer och mer – bädda sedan in dem i känsliga filer, system eller nätverkskonfigurationer. I samma ögonblick som en angripare eller obehörig användare interagerar med en token får du en omedelbar avisering med detaljer om åtkomsten.

Till skillnad från traditionell intrångsdetektering kräver Canarytokens inga agenter, ingen loggövervakning och ingen komplex installation. Självhosting ger dig full kontroll över dina aviseringsdata och låter dig generera obegränsat antal tokens utan prenumerationsbegränsningar.