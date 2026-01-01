Installera Mage AI med ett klick.
Modern dataplattform för datapipelines för att bygga, köra och hantera ETL-arbetsflöden med Python, SQL och R.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mage AI
Mage AI är en nästa generations dataplattform som kombinerar en utvecklingsmiljö i notebook-stil med orkestrering av produktionskvalitet. Datatekniker och analytiker bygger ETL-pipelines med Python, SQL eller R i en interaktiv redigerare. De testar dem inkrementellt och schemalägger samt övervakar dem sedan i stor skala. Integrationer med PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 och dussintals andra källor och destinationer täcker de flesta datastackkonfigurationer.
Genom att själv hosta Mage AI på din VPS behåller du känslig produktionsdata inom din egen infrastruktur. Det eliminerar molnprissättning per körning och ger team en dedikerad pipeline-miljö som skalas med deras arbetsbelastningar utan leverantörsbegränsningar.
Viktiga funktioner i Mage AI
Notebook-utveckling
Bygg och testa pipelineblock interaktivt i en webbläsar-IDE innan du flyttar upp dem till schemalagda produktionskörningar.
Python, SQL och R-stöd
Skriv transformationslogik på det språk som ditt team redan använder, blanda Python- och SQL-block i samma pipeline.
Inbyggd orkestrering
Schemalägg pipelines, definiera beroenden mellan uppgifter och övervaka körningar från en enhetlig orkestreringsöversikt.
Breda integrationer
Anslut till databaser, datalager, molnlagring och API:er med färdiga kopplingar som täcker de flesta datastackverktyg.
Git-integration
Versionskontrollerad pipeline-kod med inbyggt Git-stöd för samarbetsutveckling och ändringsspårning.
Varför köra Mage AI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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