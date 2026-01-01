Mage AI är en nästa generations dataplattform som kombinerar en utvecklingsmiljö i notebook-stil med orkestrering av produktionskvalitet. Datatekniker och analytiker bygger ETL-pipelines med Python, SQL eller R i en interaktiv redigerare. De testar dem inkrementellt och schemalägger samt övervakar dem sedan i stor skala. Integrationer med PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 och dussintals andra källor och destinationer täcker de flesta datastackkonfigurationer.

Genom att själv hosta Mage AI på din VPS behåller du känslig produktionsdata inom din egen infrastruktur. Det eliminerar molnprissättning per körning och ger team en dedikerad pipeline-miljö som skalas med deras arbetsbelastningar utan leverantörsbegränsningar.