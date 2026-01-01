New API är en LLM-gateway med öppen källkod som tillhandahåller en enda åtkomstpunkt för OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini och dussintals andra AI-leverantörer. Den centraliserar hantering av API-nycklar, upprätthåller användningskvoter, spårar kostnader per användare eller team och möjliggör failover och lastbalansering mellan leverantörer — allt via en webbaserad översikt.

Att själv hosta New API på din VPS håller känsliga AI-uppgifter och användningsdata under din kontroll, eliminerar gateway-avgifter per förfrågan och ger dig flexibiliteten att lägga till eller byta leverantörer utan att ändra din applikationskod.