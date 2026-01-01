Installera nytt API med ett klick.
En enhetlig LLM-gateway för hantering av flera AI-leverantörer med användningsspårning, åtkomstkontroll och lastbalansering.
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Vad du kan bygga med New API
New API är en LLM-gateway med öppen källkod som tillhandahåller en enda åtkomstpunkt för OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini och dussintals andra AI-leverantörer. Den centraliserar hantering av API-nycklar, upprätthåller användningskvoter, spårar kostnader per användare eller team och möjliggör failover och lastbalansering mellan leverantörer — allt via en webbaserad översikt.
Att själv hosta New API på din VPS håller känsliga AI-uppgifter och användningsdata under din kontroll, eliminerar gateway-avgifter per förfrågan och ger dig flexibiliteten att lägga till eller byta leverantörer utan att ändra din applikationskod.
Viktiga funktioner i New API
Enhetlig leverantörsgateway
Dirigera förfrågningar till OpenAI, Claude, Gemini och andra LLM:er via en enda slutpunkt, och byt leverantörer utan att ändra din applikationskod.
Användningsspårning och kvoter
Övervaka tokenförbrukning och kostnader per användare, team eller projekt, och sätt hårda gränser för att förhindra oväntade AI-kostnader i hela organisationen.
Belastningsutjämning och feltolerans
Distribuera förfrågningar över flera leverantörskanaler och falla automatiskt tillbaka på alternativ när en leverantör är otillgänglig, vilket maximerar drifttiden.
Tokenbaserad åtkomstkontroll
Utfärda API-nycklar till team och applikationer utan att exponera dina faktiska leverantörsuppgifter, och håll hemligheter centraliserade och återkallningsbara när som helst.
Webböversikt
Administrera kanaler, användare och kvoter via ett inbyggt webbgränssnitt med användningsloggar i realtid och förbrukningsanalys.
Varför köra New API på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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