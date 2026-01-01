Installera Elasticsearch med ett klicks installation.
Distribuerad sök- och analysmotor byggd på Apache Lucene för fulltextsökning, loggning och dataanalys i realtid.
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Vad du kan bygga med Elasticsearch
Elasticsearch är en distribuerad, RESTful sök- och analysmotor i hjärtat av Elastic Stack. Byggd på Apache Lucene erbjuder den fulltextsökning, komplexa aggregeringar och indexering nära realtid över massiva datamängder. Dess distribuerade arkitektur stöder automatisk sharding och replikering, vilket möjliggör horisontell skalbarhet från en enda nod till ett stort kluster.
Att själv hosta Elasticsearch på din VPS ger dig dedikerade resurser för konsekvent frågeprestanda, fullständig kontroll över indexkonfiguration och lagringspolicyer, samt möjligheten att integrera med din egen loggning, övervakning och applikationsstack utan dokumentbaserad prissättning eller leverantörsbegränsningar.
Viktiga funktioner i Elasticsearch
Fulltextsökning
Kraftfull relevansbaserad sökning med markering, fuzzysökning och synonymstöd, byggd på det mogna Apache Lucene-biblioteket.
Realtidsindexering
Systemet gör dokument sökbara inom millisekunder efter inmatning, vilket möjliggör nära realtidsanalys och livesökning över kontinuerligt uppdaterade datamängder.
Avancerade aggregeringar
Beräkna mått, histogram och grupperingar på flera nivåer i en enda fråga, som driver interaktiva instrumentpaneler och rapporter för affärsanalys.
Distribuerad arkitektur
Automatisk sharding och replikering distribuerar data över noder för hög tillgänglighet och horisontell skalbarhet när datavolymerna växer.
RESTful JSON-API
Ett enkelt HTTP/JSON-gränssnitt låter vilket programmeringsspråk som helst fråga, indexera och hantera data utan proprietära drivrutiner eller komplex klientinställning.
Varför köra Elasticsearch på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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