Elasticsearch är en distribuerad, RESTful sök- och analysmotor i hjärtat av Elastic Stack. Byggd på Apache Lucene erbjuder den fulltextsökning, komplexa aggregeringar och indexering nära realtid över massiva datamängder. Dess distribuerade arkitektur stöder automatisk sharding och replikering, vilket möjliggör horisontell skalbarhet från en enda nod till ett stort kluster.

Att själv hosta Elasticsearch på din VPS ger dig dedikerade resurser för konsekvent frågeprestanda, fullständig kontroll över indexkonfiguration och lagringspolicyer, samt möjligheten att integrera med din egen loggning, övervakning och applikationsstack utan dokumentbaserad prissättning eller leverantörsbegränsningar.