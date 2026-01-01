Installera Hi.Events med en klicksinstallation.
Öppen källkodsbaserad plattform för evenemangshantering och biljetter till konferenser, workshops och meetups.
Välj en VPS-prenumeration för Hi.Events
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hi.Events
Hi.Events är en modern plattform med öppen källkod för evenemangshantering och biljettförsäljning, byggd för arrangörer som vill ha full kontroll över sina evenemang utan att betala biljettavgifter per biljett till kommersiella plattformar. Den hanterar hela evenemangets livscykel — från att publicera evenemangssidor och sälja biljetter till att checka in deltagare och analysera försäljning — allt från en enhetlig översikt.
Att själv hosta Hi.Events på din egen VPS håller deltagardata, betalningskonfiguration och evenemangsinnehåll under din kontroll. Istället för att förlora en procentandel av varje biljett till en SaaS-leverantör, betalar du en fast VPS-kostnad oavsett hur många biljetter du säljer, och du kan anpassa plattformen för att matcha ditt varumärke.
Viktiga funktioner i Hi.Events
Anpassningsbara evenemangssidor
Skapa varumärkesanpassade eventsidor med anpassade domäner, egna logotyper och anpassade startsideslayouter som passar din organisation.
Stripe Biljettförsäljning
Sälj betalda och kostnadsfria biljetter med inbyggd Stripe-integration, kampanjkoder, kapacitetsgränser och regler för prisnivåer.
QR-incheckning
Validera deltagare vid dörren med hjälp av QR-kodade biljetter och ett inbyggt incheckningsgränssnitt utformat för personal på mobila enheter.
Orderhantering
Spåra beställningar, utfärda återbetalningar, skicka om biljetter och exportera deltagarlistor för utskrift av namnbrickor eller uppföljning efter evenemanget.
Försäljningsanalys
Övervaka biljettförsäljning, intäkter och besökstrender i realtid med inbyggda kontrollpaneler och rapportering per evenemang.
REST API och Webhooks
Integrera Hi.Events med CRM-system, e-postlistor eller anpassade arbetsflöden via ett dokumenterat REST API och webhook-system.
Varför köra Hi.Events på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.