Hi.Events är en modern plattform med öppen källkod för evenemangshantering och biljettförsäljning, byggd för arrangörer som vill ha full kontroll över sina evenemang utan att betala biljettavgifter per biljett till kommersiella plattformar. Den hanterar hela evenemangets livscykel — från att publicera evenemangssidor och sälja biljetter till att checka in deltagare och analysera försäljning — allt från en enhetlig översikt.

Att själv hosta Hi.Events på din egen VPS håller deltagardata, betalningskonfiguration och evenemangsinnehåll under din kontroll. Istället för att förlora en procentandel av varje biljett till en SaaS-leverantör, betalar du en fast VPS-kostnad oavsett hur många biljetter du säljer, och du kan anpassa plattformen för att matcha ditt varumärke.