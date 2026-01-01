Judge0 CE är ett online-bedömningssystem med öppen källkod som exponerar ett enkelt HTTP JSON API för att kompilera och exekvera källkod på över 60 programmeringsspråk, inklusive C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust och Ruby. Judge0 kompilerar och kör varje inlämning inuti en helt isolerad, resursbegränsad sandlåda med hjälp av Linux-kärnans namnutrymmen och cgroups, vilket förhindrar skenande processer, minnesbrist eller att bryta sig ut ur filsystemet.

Att själv hosta Judge0 gör det möjligt att bygga plattformar för kodbedömning, bedömningssystem för tävlingsprogrammering eller utbildningsverktyg utan att förlita dig på tredjeparts exekveringstjänster. Du äger API:et, kontrollerar hastighetsbegränsningar och behåller all inlämningsdata på din egen VPS. CE-utgåvan är gratis och MIT-licensierad, utan avgifter per exekvering oavsett volym.