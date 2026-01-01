Installera Judge0 CE med en klicksinstallation.
API för exekvering av öppen källkod som kompilerar och kör inlämningar på fler än 60 programmeringsspråk i en isolerad sandlåda.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Judge0 CE
Judge0 CE är ett online-bedömningssystem med öppen källkod som exponerar ett enkelt HTTP JSON API för att kompilera och exekvera källkod på över 60 programmeringsspråk, inklusive C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust och Ruby. Judge0 kompilerar och kör varje inlämning inuti en helt isolerad, resursbegränsad sandlåda med hjälp av Linux-kärnans namnutrymmen och cgroups, vilket förhindrar skenande processer, minnesbrist eller att bryta sig ut ur filsystemet.
Att själv hosta Judge0 gör det möjligt att bygga plattformar för kodbedömning, bedömningssystem för tävlingsprogrammering eller utbildningsverktyg utan att förlita dig på tredjeparts exekveringstjänster. Du äger API:et, kontrollerar hastighetsbegränsningar och behåller all inlämningsdata på din egen VPS. CE-utgåvan är gratis och MIT-licensierad, utan avgifter per exekvering oavsett volym.
Viktiga funktioner i Judge0 CE
60+ språkstöd
Kör inlämningar i C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby och dussintals fler – en enda enhetlig API-slutpunkt hanterar allt.
Isolerad sandlådeexekvering
Varje inlämning körs i en sandlåda på kärnnivå med strikta gränser för CPU-tid, minne och processer, vilket förhindrar störningar mellan samtidiga körningar.
Enkelt HTTP JSON API
Skapa en inlämning med källkod och språk-ID via en enda POST-förfrågan och avfråga eller vänta synkront på bedömningen, utdata och körningsstatistik.
Autentisering och auktorisering
Skydda API:et med konfigurerbara autentiserings- och auktoriseringstokenhuvuden, vilket möjliggör kontrollerad åtkomst endast för betrodda klienter.
Asynkron arbetspool
En separat arbetsprocess tömmer exekveringskön från Redis, så API-servern förblir responsiv vid hög belastning av inkommande förfrågningar.
Inbyggd hastighetsbegränsning
Man kan konfigurera hastighetsbegränsning per klient för att förhindra att en enskild anropare överbelastar exekveringspoolen vid en delad driftsättning.
Varför köra Judge0 CE på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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