Installera Databag med ett klick.
Självhostad federerad meddelandetjänst med end-to-end-kryptering, ljud- och videosamtal samt ämnesbaserade konversationstrådar.
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Vad du kan bygga med Databag
Databag är en självhostad, federerad meddelandeplattform som erbjuder decentraliserad kommunikation till individer och små grupper utan att förlita sig på företagsservrar eller blockkedjeinfrastruktur. Med kryptering med publika och privata nycklar för identitet är konton inte beroende av någon specifik värddomän — användare på olika Databag-noder kan skicka meddelanden till varandra fritt, liknande hur e-postfederation fungerar.
Plattformen stöder end-to-end-krypterade förseglade ämnen, ljud- och videosamtal, mobila push-meddelanden och ämnesbaserad meddelandeorganisation. Att själv hosta på din VPS innebär att alla konversationer, samtalshistorik och kontaktdata förblir helt inom din infrastruktur, med obegränsat antal konton per nod och inga avgifter per användare — vilket gör den idealisk för familjer, vängrupper och små organisationer som vill ha modern meddelandehantering utan företagsmellanhänder.
Viktiga funktioner i Databag
Federerad meddelanden
Konton på olika Databag-noder kan kommunicera direkt och skapar ett decentraliserat nätverk där ingen enskild server kontrollerar alla konversationer.
Punkt-till-punkt-kryptering
Förseglade ämnen använder klientkryptering så att meddelandeinnehållet är privat även från serveradministratören som är värd för noden.
Ljud och videosamtal
Inbyggd samtalsfunktion eliminerar behovet av ett separat videokonferensverktyg för gemenskaper som redan använder Databag för meddelanden.
Ämnesbaserade trådar
Organiserar konversationer efter ämne istället för kontakt, vilket gör det enkelt att hålla diskussioner fokuserade och sökbara inom en gemenskap.
Obegränsade konton
Varje nod stöder så många konton som behövs utan extra kostnad, vilket gör det ekonomiskt att hosta meddelanden för ett helt hushåll eller en organisation.
Varför köra Databag på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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