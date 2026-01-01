Databag är en självhostad, federerad meddelandeplattform som erbjuder decentraliserad kommunikation till individer och små grupper utan att förlita sig på företagsservrar eller blockkedjeinfrastruktur. Med kryptering med publika och privata nycklar för identitet är konton inte beroende av någon specifik värddomän — användare på olika Databag-noder kan skicka meddelanden till varandra fritt, liknande hur e-postfederation fungerar.

Plattformen stöder end-to-end-krypterade förseglade ämnen, ljud- och videosamtal, mobila push-meddelanden och ämnesbaserad meddelandeorganisation. Att själv hosta på din VPS innebär att alla konversationer, samtalshistorik och kontaktdata förblir helt inom din infrastruktur, med obegränsat antal konton per nod och inga avgifter per användare — vilket gör den idealisk för familjer, vängrupper och små organisationer som vill ha modern meddelandehantering utan företagsmellanhänder.