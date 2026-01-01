Installera Linkding med installation med ett klick.
Minimal, egenhostad bokmärkeshanterare med taggbaserad organisation och fulltextsökning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Linkding
Linkding är en strömlinjeformad, självhyst bokmärkeshanterare byggd för snabbhet och enkelhet. Den extraherar automatiskt sidtitlar och beskrivningar när du sparar en länk, stöder hierarkisk taggning och erbjuder kraftfull fulltextsökning i hela din samling. Det rörfria gränssnittet håller fokus på dina bokmärken snarare än på själva verktyget.
Att självhysa Linkding på din egen VPS håller dina surfvanor och forskningsintressen helt privata, utan annonser, spårning och tredjepartsåtkomst. En enda lättviktscontainer med SQLite-lagring innebär minimal resursanvändning och enkelt underhåll.
Viktiga funktioner i Linkding
Taggbaserad organisation
Organisera bokmärken med hierarkiska taggar och autofyll för att snabbt kategorisera och hämta sparade länkar.
Fulltextsökning
Sök bland bokmärkesrubriker, beskrivningar och arkiverat sidinnehåll för att hitta exakt det du sparat.
Automatisk arkivering
Arkivera skärmdumpar av hela sidor när du sparar, så att bokmärkt innehåll förblir tillgängligt även när ursprungliga URL:er försvinner.
Webbläsartillägg
Spara sidor till Linkding direkt från din webbläsare med dedikerade tillägg för Chrome och Firefox.
REST API-åtkomst
Automatisera bokmärkshantering och integrera med andra verktyg via ett rent REST API.
Varför köra Linkding på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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