Linkding är en strömlinjeformad, självhyst bokmärkeshanterare byggd för snabbhet och enkelhet. Den extraherar automatiskt sidtitlar och beskrivningar när du sparar en länk, stöder hierarkisk taggning och erbjuder kraftfull fulltextsökning i hela din samling. Det rörfria gränssnittet håller fokus på dina bokmärken snarare än på själva verktyget.

Att självhysa Linkding på din egen VPS håller dina surfvanor och forskningsintressen helt privata, utan annonser, spårning och tredjepartsåtkomst. En enda lättviktscontainer med SQLite-lagring innebär minimal resursanvändning och enkelt underhåll.