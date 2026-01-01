Distribuera Shadowbroker med ettklicksinstallation.
Öppen källkods realtids OSINT-plattform som samlar över 60 direkta globala informationsflöden – flygplan, fartyg, satelliter och mer – på en karta.
Välj en VPS-prenumeration för Shadowbroker
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Shadowbroker
Shadowbroker är en OSINT-plattform för geoinformation med öppen källkod som samlar över 60 globala dataflöden i realtid i ett enda interaktivt kartgränssnitt. Den sammanför positioner för privata och kommersiella flygplan, maritima fartygsrörelser, aktiva satellitpassager, konfliktområden, GPS-störningshändelser, seismisk aktivitet, CCTV-kameror och mesh-radionätverk — offentligt tillgänglig data som sällan samlas på ett och samma ställe. Ett valfritt AI-agentlager låter dig ansluta en språkmodell för att analysera flöden och upptäcka korrelationer som inte är synliga genom att titta på enskilda datalager.
Att själv hosta Shadowbroker på en VPS ger ert team en persistent, delad intelligensöversikt utan användningsanalys, ingen tredjepartsdatautdelning och full kontroll över vilka flöden och API-integrationer som är aktiverade.
Viktiga funktioner i Shadowbroker
60+ live dataflöden
Samla flygplanspositioner, marina fartyg, satellitpassager, konfliktzoner, GPS-störningar och seismisk data från över 60 källor utan att växla mellan verktyg.
Flygplans- och fartygsspårning
Övervaka privatjet, kommersiella flyg och sjöfartyg i realtid med hjälp av OpenSky OAuth2- och AIS-ström-integrationer för global täckning.
AI-agentlager
Anslut en språkmodell för att analysera liveflöden och automatiskt upptäcka tidigare osedda korrelationer över geospatiala datalager.
Konflikt- och hotöverläggningar
Visualisera aktiva konfliktzoner, GPS-störningar, skogsbrandsfronter och nödlarm på samma karta som flyg- och sjötrafik.
Självhostad intelligens
Behåll all intelligensdata på din egen VPS, utan SaaS-prenumerationer, användningsanalyser eller tredjepartsplattformar som tar emot dina förfrågningar.
Varför köra Shadowbroker på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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