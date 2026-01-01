Shadowbroker är en OSINT-plattform för geoinformation med öppen källkod som samlar över 60 globala dataflöden i realtid i ett enda interaktivt kartgränssnitt. Den sammanför positioner för privata och kommersiella flygplan, maritima fartygsrörelser, aktiva satellitpassager, konfliktområden, GPS-störningshändelser, seismisk aktivitet, CCTV-kameror och mesh-radionätverk — offentligt tillgänglig data som sällan samlas på ett och samma ställe. Ett valfritt AI-agentlager låter dig ansluta en språkmodell för att analysera flöden och upptäcka korrelationer som inte är synliga genom att titta på enskilda datalager.

Att själv hosta Shadowbroker på en VPS ger ert team en persistent, delad intelligensöversikt utan användningsanalys, ingen tredjepartsdatautdelning och full kontroll över vilka flöden och API-integrationer som är aktiverade.