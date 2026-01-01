Eclipse Hawkbit är ett domän-oberoende backend-ramverk för att rulla ut programvaruuppdateringar till begränsade edge-enheter, gateways och styrenheter anslutna till IP-baserade nätverk. Byggt på Java och Spring tillhandahåller det den serverbaserade infrastrukturen som flottoperatörer behöver för att schemalägga, rikta och övervaka over-the-air-uppdateringar i industriell skala.

Att själv hosta Hawkbit på din egen VPS håller enhetsinventarier, artefaktbinärer och utrullningstelemetri under din kontroll, utan avgifter per enhet eller leverantörslåsning. Det exponerar Direct Device Integration API för enheter och ett Management API för att orkestrera kampanjer från dina egna verktyg.