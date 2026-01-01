Driftsätt Eclipse Hawkbit med en klicksinstallation
Hantering av IoT-uppdateringar med öppen källkod för distribution av firmware och programvara till flottor av anslutna edge-enheter.
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Vad du kan bygga med Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit är ett domän-oberoende backend-ramverk för att rulla ut programvaruuppdateringar till begränsade edge-enheter, gateways och styrenheter anslutna till IP-baserade nätverk. Byggt på Java och Spring tillhandahåller det den serverbaserade infrastrukturen som flottoperatörer behöver för att schemalägga, rikta och övervaka over-the-air-uppdateringar i industriell skala.
Att själv hosta Hawkbit på din egen VPS håller enhetsinventarier, artefaktbinärer och utrullningstelemetri under din kontroll, utan avgifter per enhet eller leverantörslåsning. Det exponerar Direct Device Integration API för enheter och ett Management API för att orkestrera kampanjer från dina egna verktyg.
Viktiga funktioner i Eclipse Hawkbit
Riktade utrullningar
Definiera utrullningsgrupper utifrån enhetsegenskaper och framstegsuppdateringar i kontrollerade vågor med framgångströsklar och automatiska återställningsutlösare.
Artefaktarkiv
Ladda upp, versionshantera och tillhandahåll firmwareavbildningar, OS-paket och applikationspaket från ett inbyggt artefaktarkiv med kontrollsummeverifiering.
Direkt enhets-API
Enheter avfrågar DDI REST-gränssnittet för att hämta tilldelade uppdateringar, rapportera framsteg och bekräfta installationsresultat utan anpassad transportkod.
Multitenant-klar
Isolera enhetsflottor, användare och programvarulager per klient — användbart för att hantera kunddistributioner eller separera produktlinjer.
Hantering REST API
Styra utrullningar, mål, distributionsuppsättningar och programvarumoduler programmatiskt för att integrera med CI/CD-pipelines och befintliga driftverktyg.
RabbitMQ händelsebuss
Strömma ändringar i enhetsstatus och utrullningshändelser till RabbitMQ så att nedströms system kan reagera i realtid utan att polla databasen.
Varför köra Eclipse Hawkbit på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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