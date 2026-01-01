Dufs är en lättviktig filserver med öppen källkod som låter dig bläddra, ladda upp, ladda ner och hantera filer via ett rent webbgränssnitt. Den stöder WebDAV, så du kan montera din lagring som en nätverksenhet på Windows, macOS eller Linux med hjälp av valfri standardklient för filhantering — ingen extra programvara behövs på den anslutande enheten.

Genom att själv hosta Dufs på din VPS håller du dina filer på infrastruktur som du helt kontrollerar, utan kostnader för molnlagring, inga filstorleksbegränsningar från leverantörer och ingen tredjepartsåtkomst till dina data. Konfigurera läs- och skrivbehörighet eller endast läsbehörighet per katalog, skydda sökvägar med autentiseringsuppgifter och dela filer säkert över HTTPS genom den inbyggda Traefik-integrationen.