Installera Dufs med ett klick.
Lätt egenhostad filserver med ett rent webbgränssnitt, WebDAV-stöd och åtkomstkontroll per sökväg.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dufs
Dufs är en lättviktig filserver med öppen källkod som låter dig bläddra, ladda upp, ladda ner och hantera filer via ett rent webbgränssnitt. Den stöder WebDAV, så du kan montera din lagring som en nätverksenhet på Windows, macOS eller Linux med hjälp av valfri standardklient för filhantering — ingen extra programvara behövs på den anslutande enheten.
Genom att själv hosta Dufs på din VPS håller du dina filer på infrastruktur som du helt kontrollerar, utan kostnader för molnlagring, inga filstorleksbegränsningar från leverantörer och ingen tredjepartsåtkomst till dina data. Konfigurera läs- och skrivbehörighet eller endast läsbehörighet per katalog, skydda sökvägar med autentiseringsuppgifter och dela filer säkert över HTTPS genom den inbyggda Traefik-integrationen.
Viktiga funktioner i Dufs
Webbfilbläddrare
Bläddra, ladda upp, ladda ner, byt namn på och radera filer från vilken webbläsare som helst utan att installera ytterligare klientprogramvara.
WebDAV-protokoll
Montera din Dufs-server som en inbyggd nätverksenhet på Windows, macOS eller Linux med operativsystemets inbyggda WebDAV-stöd.
Sökvägsbaserad åtkomstkontroll
Tillämpa distinkta läs- och skrivregler eller skrivskyddade regler för olika kataloger, var och en skyddad av individuella inloggningsuppgifter.
Filsökning och förhandsgranskning
Sök bland dina lagrade filer efter namn och förhandsgranska vanliga format som bilder, text och video direkt i webbläsaren.
Enkel container
Körs som en enda lättviktscontainer utan extern databas – lätt att säkerhetskopiera, migrera och underhålla.
Varför köra Dufs på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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