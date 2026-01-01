Installera SearXNG med en klicksinstallation.
Integritetsrespekterande metasökmotor som aggregerar resultat från dussintals källor utan att lagra sökfrågor eller spåra användare.
Välj en VPS-prenumeration för SearXNG
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SearXNG
SearXNG är en integritetsfokuserad metasökmotor som söker igenom Google, Bing, DuckDuckGo och dussintals andra sökleverantörer samtidigt, och returnerar aggregerade resultat utan att bygga en användarprofil eller lagra sökhistorik. Till skillnad från kommersiella sökmotorer som tjänar pengar på sökningar genom profilering och annonsinriktning, ger SearXNG ofiltrerad tillgång till webbens information.
Självhosting innebär att dina sökningar går via infrastruktur som du kontrollerar istället för via offentliga instanser som drivs av okända parter. Du bestämmer vilka sökleverantörer som inkluderas, hur resultat filtreras och vem som kan komma åt din instans – utan att förlita dig på delade gemenskapsservrar som kan uppleva driftstopp eller hastighetsbegränsning.
Viktiga funktioner i SearXNG
Ingen frågeloggning
Vi lagrar aldrig sökningar eller kopplar dem till din identitet, vilket eliminerar den profilering och beteendespårning som är inneboende i kommersiella sökmotorer.
Flerkällsaggregering
Frågar dussintals sökmotorer samtidigt, vilket minskar resultatsnedvridning och ger bredare täckning än någon enskild leverantör.
Konfigurerbara motorer
Välj exakt vilka sökleverantörer du vill inkludera eller exkludera, och anpassa resultatmixen efter dina forskningsbehov och integritetsinställningar.
Kategorisökning
Dedikerade sökategorier för webb, bilder, video, nyheter och specialiserade källor håller resultaten relevanta för den typ av innehåll du behöver.
Inga kakor eller spårning
Fungerar utan cookies eller spårningsskript, vilket gör den lämplig för integritetskänslig forskning och användning i begränsade miljöer.
Varför köra SearXNG på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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