SearXNG är en integritetsfokuserad metasökmotor som söker igenom Google, Bing, DuckDuckGo och dussintals andra sökleverantörer samtidigt, och returnerar aggregerade resultat utan att bygga en användarprofil eller lagra sökhistorik. Till skillnad från kommersiella sökmotorer som tjänar pengar på sökningar genom profilering och annonsinriktning, ger SearXNG ofiltrerad tillgång till webbens information.

Självhosting innebär att dina sökningar går via infrastruktur som du kontrollerar istället för via offentliga instanser som drivs av okända parter. Du bestämmer vilka sökleverantörer som inkluderas, hur resultat filtreras och vem som kan komma åt din instans – utan att förlita dig på delade gemenskapsservrar som kan uppleva driftstopp eller hastighetsbegränsning.