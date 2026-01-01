Upp till 69 % rabatt på Focalboard

Distribuera Focalboard med ett klick.

Öppen källkods-projektledningsverktyg med Kanban-, tabell-, galleri- och kalendervyer för team och individer.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Distribuera Focalboard med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Focalboard

Focalboard är en plattform för projektledning med öppen källkod, utvecklad av Mattermost som ett egenhostat alternativ till Trello, Notion och Asana. Den kombinerar intuitiva Kanban-tavlor med flera visningslägen – tabell, galleri och kalender – så att du kan visualisera samma projektdata i det format som passar bäst för ditt arbetsflöde. Kort stöder anpassade egenskaper, etiketter, förfallodatum och bilagor, och anpassar sig till alla projekttyper, från mjukvarusprintar till innehållskalendrar.

Att egenhosta Focalboard på din VPS innebär obegränsat antal tavlor, kort och teammedlemmar till en förutsägbar kostnad – ingen prissättning per användare, inga begränsningar för antal tavlor och ingen risk att dina projektdata monetariseras. Den lätta SQLite-backend kräver ingen extern databas, vilket håller driftsättning och underhåll enkelt.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Focalboard

Flera visningslägen

Växla mellan Kanban-, tabell-, galleri- och kalendervyer av samma data för att matcha hur du tänker kring ditt projekt.

Anpassade egenskaper

Lägg till anpassade fält, etiketter, datum och tilldelade personer på kort för att anpassa varje tavla efter dina specifika arbetsflödeskrav.

Realtidssamarbete

Flera teammedlemmar kan redigera tavlor samtidigt, med kommentarer och @omnämnanden som håller kommunikationen i sitt sammanhang.

Importera från populära verktyg

Migrera befintliga projekt från Trello, Asana och Notion med hjälp av inbyggd importfunktion för att undvika att börja från noll.

Tavlamallar

Färdiga mallar för vanliga projekttyper låter dig skapa en ny tavla på några sekunder med rätt struktur redan på plats.

Varför köra Focalboard på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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