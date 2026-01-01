Distribuera Focalboard med ett klick.
Öppen källkods-projektledningsverktyg med Kanban-, tabell-, galleri- och kalendervyer för team och individer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Focalboard
Focalboard är en plattform för projektledning med öppen källkod, utvecklad av Mattermost som ett egenhostat alternativ till Trello, Notion och Asana. Den kombinerar intuitiva Kanban-tavlor med flera visningslägen – tabell, galleri och kalender – så att du kan visualisera samma projektdata i det format som passar bäst för ditt arbetsflöde. Kort stöder anpassade egenskaper, etiketter, förfallodatum och bilagor, och anpassar sig till alla projekttyper, från mjukvarusprintar till innehållskalendrar.
Att egenhosta Focalboard på din VPS innebär obegränsat antal tavlor, kort och teammedlemmar till en förutsägbar kostnad – ingen prissättning per användare, inga begränsningar för antal tavlor och ingen risk att dina projektdata monetariseras. Den lätta SQLite-backend kräver ingen extern databas, vilket håller driftsättning och underhåll enkelt.
Viktiga funktioner i Focalboard
Flera visningslägen
Växla mellan Kanban-, tabell-, galleri- och kalendervyer av samma data för att matcha hur du tänker kring ditt projekt.
Anpassade egenskaper
Lägg till anpassade fält, etiketter, datum och tilldelade personer på kort för att anpassa varje tavla efter dina specifika arbetsflödeskrav.
Realtidssamarbete
Flera teammedlemmar kan redigera tavlor samtidigt, med kommentarer och @omnämnanden som håller kommunikationen i sitt sammanhang.
Importera från populära verktyg
Migrera befintliga projekt från Trello, Asana och Notion med hjälp av inbyggd importfunktion för att undvika att börja från noll.
Tavlamallar
Färdiga mallar för vanliga projekttyper låter dig skapa en ny tavla på några sekunder med rätt struktur redan på plats.
Varför köra Focalboard på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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