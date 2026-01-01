Focalboard är en plattform för projektledning med öppen källkod, utvecklad av Mattermost som ett egenhostat alternativ till Trello, Notion och Asana. Den kombinerar intuitiva Kanban-tavlor med flera visningslägen – tabell, galleri och kalender – så att du kan visualisera samma projektdata i det format som passar bäst för ditt arbetsflöde. Kort stöder anpassade egenskaper, etiketter, förfallodatum och bilagor, och anpassar sig till alla projekttyper, från mjukvarusprintar till innehållskalendrar.

Att egenhosta Focalboard på din VPS innebär obegränsat antal tavlor, kort och teammedlemmar till en förutsägbar kostnad – ingen prissättning per användare, inga begränsningar för antal tavlor och ingen risk att dina projektdata monetariseras. Den lätta SQLite-backend kräver ingen extern databas, vilket håller driftsättning och underhåll enkelt.