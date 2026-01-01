Installera DHIS2 med ett klick.
En hälsoinformationsplattform med öppen källkod som nationella hälsovårdsmyndigheter i över 70 länder världen över använder.
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Vad du kan bygga med DHIS2
DHIS2 är världens största hälsoinformationssystem med öppen källkod, implementerat i över 70 länder för att samla in, analysera och rapportera data om rutinmässig hälsa, immunisering, sjukdomsövervakning och logistik. Systemet är utvecklat av Oslo universitet och en global gemenskap av partners inom den offentliga sektorn, och ligger till grund för nationella hälsoprogram som betjänar cirka 2,4 miljarder människor.
Att drifta DHIS2 på en egen VPS håller känslig patient- och programdata helt under din kontroll, låter dig anpassa metadata, instrumentpaneler och integrationer till lokala arbetsflöden, och undviker användarbaserade avgifter som är förknippade med proprietära HMIS-leverantörer.
Viktiga funktioner i DHIS2
Flerkanalig datainsamling
Samla in aggregerad data, individuell data och händelsedata via webbformulär, Android-klienter, SMS och massimport från tusentals anläggningar.
Visuell analys
Bygg pivottabeller, diagram, kartor och instrumentpaneler direkt från insamlad data utan att exportera till externa verktyg.
Spårningsprogram
Följ enskilda ärenden, mottagare och leveranskedjor över tid med konfigurerbara longitudinella spårningsprogram.
Metadatahantering
Definiera organisationsenheter, dataelement, indikatorer och valideringsregler genom en flexibel modell som hälsovårdsministerier anpassar.
RESTful webb-API
Integrera register, laboratoriesystem och rapporteringsflöden genom ett dokumenterat REST API och DHIS2-appplattformen.
Offline-först Android
Fältarbetare samlar in data offline med DHIS2 Android Capture-appen och synkroniserar när anslutningen återkommer.
Varför köra DHIS2 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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