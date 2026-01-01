DHIS2 är världens största hälsoinformationssystem med öppen källkod, implementerat i över 70 länder för att samla in, analysera och rapportera data om rutinmässig hälsa, immunisering, sjukdomsövervakning och logistik. Systemet är utvecklat av Oslo universitet och en global gemenskap av partners inom den offentliga sektorn, och ligger till grund för nationella hälsoprogram som betjänar cirka 2,4 miljarder människor.

Att drifta DHIS2 på en egen VPS håller känslig patient- och programdata helt under din kontroll, låter dig anpassa metadata, instrumentpaneler och integrationer till lokala arbetsflöden, och undviker användarbaserade avgifter som är förknippade med proprietära HMIS-leverantörer.