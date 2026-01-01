Plik är en plattform för tillfällig fildelning med öppen källkod som låter dig ladda upp filer och dela säkra, tidsbegränsade länkar med vem som helst — utan att förlita dig på molntjänster från tredje part. Den är byggd med integritet och flexibilitet i åtanke och stöder lösenordsskyddade uppladdningar, engångsnedladdningslänkar som försvinner efter första åtkomsten, samt end-to-end-kryptering med hjälp av age-protokollet.

Att själv hosta Plik på din VPS innebär att dina filer stannar på infrastruktur du kontrollerar, med konfigurerbara lagringsperioder och filstorleksgränser. Det moderna webbgränssnittet i Vue 3 gör det enkelt att hantera uppladdningar, medan den inbyggda CLI-klienten möjliggör skriptbaserade filöverföringar från vilken plattform som helst.