Installera Plik med ett klick.
Skalbar, självhostad plattform för tillfällig fildelning — som WeTransfer, men där du har full kontroll.
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Vad du kan bygga med Plik
Plik är en plattform för tillfällig fildelning med öppen källkod som låter dig ladda upp filer och dela säkra, tidsbegränsade länkar med vem som helst — utan att förlita dig på molntjänster från tredje part. Den är byggd med integritet och flexibilitet i åtanke och stöder lösenordsskyddade uppladdningar, engångsnedladdningslänkar som försvinner efter första åtkomsten, samt end-to-end-kryptering med hjälp av age-protokollet.
Att själv hosta Plik på din VPS innebär att dina filer stannar på infrastruktur du kontrollerar, med konfigurerbara lagringsperioder och filstorleksgränser. Det moderna webbgränssnittet i Vue 3 gör det enkelt att hantera uppladdningar, medan den inbyggda CLI-klienten möjliggör skriptbaserade filöverföringar från vilken plattform som helst.
Viktiga funktioner i Plik
Utgående fillänkar
Ställ in anpassad livslängd vid varje uppladdning så att delade filer automatiskt förfaller och systemet raderar dem, vilket håller din lagring ren.
Engångsnedladdningar
Generera engångslänkar som självförstörs efter den första nedladdningen, för att säkerställa att filerna endast når den avsedda mottagaren.
Lösenordsskyddade uppladdningar
Skydda enskilda uppladdningar med ett lösenord så att endast mottagare med rätt behörighet kan komma åt de delade filerna.
End-to-end-kryptering
Kryptera filer klientbaserat med age-protokollet före uppladdning så att inte ens serveroperatören kan läsa innehållet.
Flera lagrings-backendar
Lagra filer lokalt eller anslut till S3, Google Cloud Storage eller OpenStack Swift för att skala kapaciteten utan gränser.
CLI-klientstöd
Ladda upp och hantera filer direkt från terminalen med den plattformsoberoende Go CLI-klienten, vilket möjliggör skriptade och automatiserade överföringar.
Varför köra Plik på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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