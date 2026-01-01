DumbDrop är en medvetet minimalistisk filuppladdningsapplikation från DumbWare.io, byggd på idén att delning av filer med en server inte ska kräva ett kontosystem, ett objektlager eller en molnprenumeration. Gränssnittet är en enda släppzon — dra in filer, så hamnar de på disken i en konfigurerad uppladdningskatalog som du har full kontroll över.

Trots sin lilla yta inkluderar DumbDrop praktiska extrafunktioner som valfritt PIN-skydd, stöd för kataloguppladdning, konfigurerbara storleksgränser, filtrering av filändelser och Apprise-aviseringar. Självhosting på en VPS håller uppladdade filer privata, eliminerar överföringsavgifter per gigabyte från tredjepartstjänster, och ger dig en pålitlig överlämningspunkt för samarbetspartners som inte har shell- eller SFTP-åtkomst.