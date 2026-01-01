Installera DumbDrop med en klicksinstallation.
Enkel dra-och-släpp-filuppladdare som släpper filer direkt i en mapp — ingen databas, inga konton, inget krångel.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DumbDrop
DumbDrop är en medvetet minimalistisk filuppladdningsapplikation från DumbWare.io, byggd på idén att delning av filer med en server inte ska kräva ett kontosystem, ett objektlager eller en molnprenumeration. Gränssnittet är en enda släppzon — dra in filer, så hamnar de på disken i en konfigurerad uppladdningskatalog som du har full kontroll över.
Trots sin lilla yta inkluderar DumbDrop praktiska extrafunktioner som valfritt PIN-skydd, stöd för kataloguppladdning, konfigurerbara storleksgränser, filtrering av filändelser och Apprise-aviseringar. Självhosting på en VPS håller uppladdade filer privata, eliminerar överföringsavgifter per gigabyte från tredjepartstjänster, och ger dig en pålitlig överlämningspunkt för samarbetspartners som inte har shell- eller SFTP-åtkomst.
Viktiga funktioner i DumbDrop
Dra-och-släpp-uppladdningar
Att släppa en fil, flera filer eller en hel mapp på sidan bevarar den ursprungliga katalogstrukturen på disken.
Ingen databas krävs
Systemet skriver uppladdade filer direkt till en monterad katalog, så säkerhetskopior är en enkel mappkopia och det finns inget att migrera.
Valfritt PIN-skydd
Ange en 4-10-siffrig PIN-kod för att begränsa uppladdningar på delade servrar utan att sätta upp ett fullständigt autentiseringssystem.
Apprise aviseringar
Få aviseringar via valfri Apprise-stödd kanal varje gång en ny fil kommer in, med anpassningsbara mallar för filnamn, storlek och lagringsanvändning.
Filförteckning och rensning
Aktivera den valfria filhanteraren för att ladda ner eller ta bort uppladdade filer direkt från webbgränssnittet utan SSH-åtkomst.
Utökning och storleksbegränsningar
Begränsa godkända filtyper och begränsa uppladdningsstorlekar för att hålla dropzonen i linje med hur du avser att den ska användas.
Varför köra DumbDrop på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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