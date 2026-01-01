StarRocks är ett nästa generations analytiskt datalager som levererar frågesvar på under en sekund genom en massivt parallell bearbetningsarkitektur (MPP) och en helt vektoriserad exekveringsmotor. Det är utformat för realtidsanalys, flerdimensionell analys och högkonkurrenta arbetsbelastningar, och hanterar datamängder från gigabyte till petabyte utan att offra frågehastigheten. Intelligenta materialiserade vyer uppdateras automatiskt vid datainmatning och väljs transparent vid frågetillfället, medan en helt anpassad kostnadsbaserad optimerare säkerställer effektiva exekveringsplaner över komplexa kopplingar och aggregeringar.

StarRocks är trådkompatibelt med MySQL-protokollet och ansluter direkt till BI-verktyg som Apache Superset, Grafana och Tableau utan ytterligare drivrutiner. Det stöder direktfrågor mot externa datasjöar, inklusive Apache Hive, Iceberg, Delta Lake och Hudi, och integreras med Kafka, Flink och Spark för strömmande inmatning – allt från en enda självhostad instans som du helt kontrollerar.