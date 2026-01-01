Installera StarRocks med enklicksinstallation.
Högpresterande analytisk databas utformad för blixtsnabba frågor på petabyte-stora datamängder.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med StarRocks
StarRocks är ett nästa generations analytiskt datalager som levererar frågesvar på under en sekund genom en massivt parallell bearbetningsarkitektur (MPP) och en helt vektoriserad exekveringsmotor. Det är utformat för realtidsanalys, flerdimensionell analys och högkonkurrenta arbetsbelastningar, och hanterar datamängder från gigabyte till petabyte utan att offra frågehastigheten. Intelligenta materialiserade vyer uppdateras automatiskt vid datainmatning och väljs transparent vid frågetillfället, medan en helt anpassad kostnadsbaserad optimerare säkerställer effektiva exekveringsplaner över komplexa kopplingar och aggregeringar.
StarRocks är trådkompatibelt med MySQL-protokollet och ansluter direkt till BI-verktyg som Apache Superset, Grafana och Tableau utan ytterligare drivrutiner. Det stöder direktfrågor mot externa datasjöar, inklusive Apache Hive, Iceberg, Delta Lake och Hudi, och integreras med Kafka, Flink och Spark för strömmande inmatning – allt från en enda självhostad instans som du helt kontrollerar.
Viktiga funktioner i StarRocks
Sekundsnabba frågor
Vektoriserad exekveringsmotor och intelligent kostnadsbaserad optimerare levererar blixtsnabba analyser på massiva datamängder utan föraggregering eller datakubning.
Realtidsinmatning
Primärnyckelmodellen stöder infogningar och uppdateringar med hög genomströmning samt punktuppslagningar, vilket möjliggör samtidig datainmatning och frågekörning i stor skala.
Data Lake-frågor
Fråga Apache Hive-, Iceberg-, Delta Lake- och Hudi-tabeller direkt med hjälp av externa kataloger – vilket inte kräver någon datamigrering eller ETL-pipelines.
MySQL kompatibel
Anslut valfri MySQL-klient, BI-verktyg eller dataledning direkt till StarRocks med standard MySQL-protokollet utan extra drivrutiner.
Materialiserade vyer
Systemet uppdaterar intelligenta materialiserade vyer automatiskt vid dataändringar och återanvänder dem transparent vid frågetillfället för att accelerera instrumentpaneler och rapporter.
Varför köra StarRocks på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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