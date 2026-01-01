Installera Photofield med ettklicksinstallation
Ett självhyst fotogalleri optimerat för hastighet som visar tusentals bilder i en smidig, zoombar tidslinje.
Välj en VPS-prenumeration för Photofield
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Photofield
Photofield är ett öppen källkod-fotogalleri med en enda binärfil, byggt kring en enda besatthet: hastighet. Istället för att dela upp foton i små miniatyrer, renderar det tusentals bilder samtidigt på en kontinuerlig zoombar duk, och laddar progressivt högre upplösningsplattor när du panorerar och nypzoomar. Resultatet känns närmare en bildvisare för skrivbordet än ett typiskt webbgalleri.
Att själv hosta Photofield på din VPS håller originalfoton och deras EXIF-metadata inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än en SaaS-fototjänst. Källkatalogen monteras skrivskyddad så att galleriet aldrig kan ändra eller radera original, vilket gör det till ett säkert, icke-invasivt gränssnitt för ett befintligt arkiv synkroniserat via rsync, SCP eller Syncthing.
Viktiga funktioner i Photofield
Zoombar tidslinje
Panorera och nyp genom tiotusentals foton på en enda sammanhängande duk med strömning av brickor med flera upplösningar.
Enkelbinär driftsättning
En Go-binär bäddar in användargränssnittet, geolokaliseringsdatabasen och indexeraren, så att containern startar på sekunder utan någon extern databastjänst.
Skrivskyddat bibliotek
Fotokatalogen är skrivskyddad så att galleriet aldrig kan ändra, döpa om eller radera originalfiler under indexeringen.
Lokal omvänd geokodning
Medföljande geolokaliseringsdatabas omvandlar EXIF GPS-koordinater till platsnamn helt offline, utan tredjeparts kart-API-anrop.
Snabb indexering
Indexering skannar nya foton med tusentals filer per sekund på SSD-enheter och uppdaterar galleriet stegvis utan att blockera bläddring.
Valfri AI-sök
Anslut en extern Photofield AI-värd för att möjliggöra semantisk bildsökning och ansiktsigenkänning över hela samlingen.
Varför köra Photofield på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.