Photofield är ett öppen källkod-fotogalleri med en enda binärfil, byggt kring en enda besatthet: hastighet. Istället för att dela upp foton i små miniatyrer, renderar det tusentals bilder samtidigt på en kontinuerlig zoombar duk, och laddar progressivt högre upplösningsplattor när du panorerar och nypzoomar. Resultatet känns närmare en bildvisare för skrivbordet än ett typiskt webbgalleri.

Att själv hosta Photofield på din VPS håller originalfoton och deras EXIF-metadata inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än en SaaS-fototjänst. Källkatalogen monteras skrivskyddad så att galleriet aldrig kan ändra eller radera original, vilket gör det till ett säkert, icke-invasivt gränssnitt för ett befintligt arkiv synkroniserat via rsync, SCP eller Syncthing.