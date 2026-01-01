Upp till 69 % rabatt på Photofield

Installera Photofield med ettklicksinstallation

Ett självhyst fotogalleri optimerat för hastighet som visar tusentals bilder i en smidig, zoombar tidslinje.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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Installera Photofield med ettklicksinstallation

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Photofield

Photofield är ett öppen källkod-fotogalleri med en enda binärfil, byggt kring en enda besatthet: hastighet. Istället för att dela upp foton i små miniatyrer, renderar det tusentals bilder samtidigt på en kontinuerlig zoombar duk, och laddar progressivt högre upplösningsplattor när du panorerar och nypzoomar. Resultatet känns närmare en bildvisare för skrivbordet än ett typiskt webbgalleri.

Att själv hosta Photofield på din VPS håller originalfoton och deras EXIF-metadata inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än en SaaS-fototjänst. Källkatalogen monteras skrivskyddad så att galleriet aldrig kan ändra eller radera original, vilket gör det till ett säkert, icke-invasivt gränssnitt för ett befintligt arkiv synkroniserat via rsync, SCP eller Syncthing.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Photofield

Zoombar tidslinje

Panorera och nyp genom tiotusentals foton på en enda sammanhängande duk med strömning av brickor med flera upplösningar.

Enkelbinär driftsättning

En Go-binär bäddar in användargränssnittet, geolokaliseringsdatabasen och indexeraren, så att containern startar på sekunder utan någon extern databastjänst.

Skrivskyddat bibliotek

Fotokatalogen är skrivskyddad så att galleriet aldrig kan ändra, döpa om eller radera originalfiler under indexeringen.

Lokal omvänd geokodning

Medföljande geolokaliseringsdatabas omvandlar EXIF GPS-koordinater till platsnamn helt offline, utan tredjeparts kart-API-anrop.

Snabb indexering

Indexering skannar nya foton med tusentals filer per sekund på SSD-enheter och uppdaterar galleriet stegvis utan att blockera bläddring.

Valfri AI-sök

Anslut en extern Photofield AI-värd för att möjliggöra semantisk bildsökning och ansiktsigenkänning över hela samlingen.

Varför köra Photofield på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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