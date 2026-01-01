Installera Duplicati med en installation med ett klick.
Säkerhetskopieringsklient med öppen källkod som skapar krypterade, inkrementella säkerhetskopior till molnlagring och fjärrservrar med ett enkelt webbgränssnitt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Duplicati
Duplicati är en gratis backupklient med öppen källkod som krypterar data med AES-256 innan den skickar inkrementella, deduplicerade och komprimerade säkerhetskopior till fler än 20 lagrings-backends — inklusive Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 och standardprotokoll som SFTP och WebDAV. Eftersom allt krypteras på klientsidan förblir din data privat även när den lagras på tredjeparts molntjänster.
Ett rent webbgränssnitt gör det enkelt att konfigurera säkerhetskopieringsjobb, ställa in lagringspolicyer, verifiera säkerhetskopieringens integritet och övervaka schemalagda körningar. Blocknivådeduplicering och komprimering håller lagringskostnaderna nere även för stora datamängder. Att själv hosta Duplicati på en VPS ger dig en pålitlig, alltid-på-backupmotor som kör schemalagda jobb konsekvent utan att vara beroende av att en personlig dator är påslagen.
Viktiga funktioner i Duplicati
AES-256 klientbaserad kryptering
Krypterar all data innan den lämnar din server, så att säkerhetskopior på tredjeparts molnlagring förblir helt privata.
20+ lagrings-backendar
Stöder Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV och många fler destinationer från ett enda gränssnitt.
Inkrementell och deduplicerad
Laddar bara upp ändrade block efter den första säkerhetskopieringen, vilket dramatiskt minskar lagringsutrymmet och uppladdningsbandbredden för efterföljande jobb.
Flexibel schemaläggning
Konfigurera automatiska säkerhetskopieringsfönster med lagringspolicyer som automatiskt raderar gamla återställningspunkter för att hantera lagringskostnader.
Säkerhetskopieringsverifiering
Testar regelbundet säkerhetskopieringens integritet genom att återställa och jämföra data, och upptäcker dolda fel innan det blir ett återställningsproblem.
Varför köra Duplicati på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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