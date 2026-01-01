Duplicati är en gratis backupklient med öppen källkod som krypterar data med AES-256 innan den skickar inkrementella, deduplicerade och komprimerade säkerhetskopior till fler än 20 lagrings-backends — inklusive Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 och standardprotokoll som SFTP och WebDAV. Eftersom allt krypteras på klientsidan förblir din data privat även när den lagras på tredjeparts molntjänster.

Ett rent webbgränssnitt gör det enkelt att konfigurera säkerhetskopieringsjobb, ställa in lagringspolicyer, verifiera säkerhetskopieringens integritet och övervaka schemalagda körningar. Blocknivådeduplicering och komprimering håller lagringskostnaderna nere även för stora datamängder. Att själv hosta Duplicati på en VPS ger dig en pålitlig, alltid-på-backupmotor som kör schemalagda jobb konsekvent utan att vara beroende av att en personlig dator är påslagen.