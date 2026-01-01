Installera Lowcoder med en klicksinstallation.
Öppen källkod lågkodsplattform för att bygga interna appar, instrumentpaneler och adminpaneler med dra-och-släpp och verkliga datakopplingar.
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Vad du kan bygga med Lowcoder
Lowcoder är en öppen källkods low-code-plattform som låter utvecklare och driftteam bygga interna verktyg, adminpaneler och kundportaler med en visuell dra-och-släpp-byggare. Med över 50 komponenter, inbyggda kopplingar för databaser och REST API:er, och fullt JavaScript-stöd för affärslogik, kan team leverera fungerande applikationer på timmar istället för veckor — utan att bygga om en frontend från grunden.
Genom att själv hosta Lowcoder på din egen VPS behåller du applikationslogik, autentiseringsuppgifter för datakällor och intern användardata inom din infrastruktur. Det finns inga licensavgifter per användare, inga användningsbegränsningar och ingen tredjepartsåtkomst till de arbetsflöden din verksamhet är beroende av dagligen.
Viktiga funktioner i Lowcoder
Visuell redigerare med dra-och-släpp
Skapa gränssnitt från över 50 förbyggda komponenter — tabeller, formulär, diagram, modaler och mer — och koppla dem direkt till datafrågor utan att skriva HTML eller CSS.
Inbyggda dataanslutningar
Anslut till PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API:er, GraphQL och populära SaaS-verktyg utan att skriva anpassad integrationskod.
JavaScript affärslogik
Skriv inbyggd JavaScript i frågor och händelsehanterare för att uttrycka datatransformationer och arbetsflöden som rena no-code-verktyg inte kan fånga upp.
Återanvändbara moduler
Paketera vanligt använda skärmar som moduler och bädda in dem i flera appar för att bibehålla intern verktygskonsistens när katalogen växer.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Definiera appspecifika, sidspecifika och frågespecifika behörigheter så att varje teammedlem bara ser de verktyg och den data som är relevanta för deras roll.
Appinbäddning och API
Bädda in Lowcoder-appar på befintliga webbplatser och driv dem via ett REST API, och passa in lågkodsworkflows i ditt bredare produktgränssnitt.
Varför köra Lowcoder på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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