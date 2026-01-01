Lowcoder är en öppen källkods low-code-plattform som låter utvecklare och driftteam bygga interna verktyg, adminpaneler och kundportaler med en visuell dra-och-släpp-byggare. Med över 50 komponenter, inbyggda kopplingar för databaser och REST API:er, och fullt JavaScript-stöd för affärslogik, kan team leverera fungerande applikationer på timmar istället för veckor — utan att bygga om en frontend från grunden.

Genom att själv hosta Lowcoder på din egen VPS behåller du applikationslogik, autentiseringsuppgifter för datakällor och intern användardata inom din infrastruktur. Det finns inga licensavgifter per användare, inga användningsbegränsningar och ingen tredjepartsåtkomst till de arbetsflöden din verksamhet är beroende av dagligen.