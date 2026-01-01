Installera Node-RED med ett klick.
Visuellt programmeringsverktyg med lågkod för att koppla samman IoT-enheter, API:er och onlinetjänster.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Node-RED
Node-RED, som IBM ursprungligen utvecklade och som OpenJS Foundation nu underhåller, är ett flödesbaserat visuellt programmeringsverktyg byggt på Node.js. Det låter dig koppla samman hårdvara, API:er och onlinetjänster med hjälp av en webbläsarbaserad dra-och-släpp-redigerare. Verktyget förenklar att bygga automatiseringsflöden utan att skriva komplex kod – anslut noder på en arbetsyta och driftsätt på sekunder.
Att själva hosta Node-RED på din egen VPS ger dig full kontroll över dina flöden och den känsliga data de behandlar, utan användningsbegränsningar, ingen hastighetsbegränsning och inget beroende av en molnplattform. Oavsett om du automatiserar IoT-sensorer, integrerar företagstjänster eller orkestrerar API-pipelines, erbjuder Node-RED en flexibel, utbyggbar körtid som körs var du än behöver den.
Viktiga funktioner i Node-RED
Visuell flödesredigerare
Webbläsarbaserad dra-och-släpp-redigerare låter dig bygga och driftsätta komplexa integrationer utan att skriva kod, vilket gör automatisering tillgänglig för alla.
Över 4 000 communitynoder
Installera noder för MQTT, HTTP, databaser, moln-API:er och hundratals andra tjänster direkt från den inbyggda paletthanteraren.
IoT och MQTT inbyggd
Förstklassigt stöd för MQTT, Modbus och andra IoT-protokoll gör Node-RED till standardplattformen för smarta hem och industriell automation.
JavaScript funktionsnoder
Skriv anpassad JavaScript inom flöden för att hantera komplexa datatransformationer och affärslogik utan att lämna den visuella redigeraren.
Flödesdelning och bibliotek
Exportera flöden som JSON och importera förbyggda flöden från Node-RED:s gemenskapsbibliotek för att komma igång med vanliga integrationer direkt.
Varför köra Node-RED på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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