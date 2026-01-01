Node-RED, som IBM ursprungligen utvecklade och som OpenJS Foundation nu underhåller, är ett flödesbaserat visuellt programmeringsverktyg byggt på Node.js. Det låter dig koppla samman hårdvara, API:er och onlinetjänster med hjälp av en webbläsarbaserad dra-och-släpp-redigerare. Verktyget förenklar att bygga automatiseringsflöden utan att skriva komplex kod – anslut noder på en arbetsyta och driftsätt på sekunder.

Att själva hosta Node-RED på din egen VPS ger dig full kontroll över dina flöden och den känsliga data de behandlar, utan användningsbegränsningar, ingen hastighetsbegränsning och inget beroende av en molnplattform. Oavsett om du automatiserar IoT-sensorer, integrerar företagstjänster eller orkestrerar API-pipelines, erbjuder Node-RED en flexibel, utbyggbar körtid som körs var du än behöver den.