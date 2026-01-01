Whishper är en transkriberings- och textningssvit med öppen källkod som kör OpenAI Whisper lokalt för tal till text med hög noggrannhet, utan att skicka ljud till någon tredjepartstjänst. Ladda upp mediefiler, klistra in valfri URL som stöds av yt-dlp, så hanterar Whishper transkribering, översättning och textredigering på ett och samma ställe – allt via ett polerat webbgränssnitt.

Genom att självhosta Whishper behåller du känsliga inspelningar – intervjuer, möten, föreläsningar, kundsamtal – helt på din egen infrastruktur. Den medföljande LibreTranslate-motorn lägger till offline maskinöversättning för dussintals språk, och den integrerade textredigeraren låter dig finjustera tidsinställningar, dela upp segment och exportera till SRT, VTT, TXT eller JSON utan att lämna webbläsaren.