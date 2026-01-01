Distribuera Whishper med ettklicksinstallation.
Självhostad ljudtranskriptions- och textningssvit som kör Whisper, översättning och redigering helt på din egen server.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Whishper
Whishper är en transkriberings- och textningssvit med öppen källkod som kör OpenAI Whisper lokalt för tal till text med hög noggrannhet, utan att skicka ljud till någon tredjepartstjänst. Ladda upp mediefiler, klistra in valfri URL som stöds av yt-dlp, så hanterar Whishper transkribering, översättning och textredigering på ett och samma ställe – allt via ett polerat webbgränssnitt.
Genom att självhosta Whishper behåller du känsliga inspelningar – intervjuer, möten, föreläsningar, kundsamtal – helt på din egen infrastruktur. Den medföljande LibreTranslate-motorn lägger till offline maskinöversättning för dussintals språk, och den integrerade textredigeraren låter dig finjustera tidsinställningar, dela upp segment och exportera till SRT, VTT, TXT eller JSON utan att lämna webbläsaren.
Viktiga funktioner i Whishper
Lokal Whisper-transkription
Drivs av FasterWhisper, transkribera ljud och video på din egen hårdvara utan externa API-anrop eller minutavgifter.
URL och filinmatning
Släpp en fil direkt eller klistra in valfri URL som stöds av yt-dlp — YouTube, podcaster, direkta länkar — och Whishper hämtar och transkriberar den.
Offlineöversättning
Den paketerade LibreTranslate-motorn översätter transkriptioner till dussintals språk utan att skicka text till ett kommersiellt översättnings-API.
Inbyggd undertextredigerare
Redigera tidsinställning, dela upp eller infoga segment, och se CPS-varningar live medan spelaren markerar den aktiva raden när ljudet spelas.
Flera exportformat
Ladda ner färdiga transkriptioner som SRT, VTT, TXT eller JSON, eller kopiera råtexten direkt till urklipp.
CPU- och GPU-profiler
Fungerar direkt på standard CPU-instanser och stöder NVIDIA GPU-acceleration för betydligt snabbare transkribering på kapabel hårdvara.
Varför köra Whishper på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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