Organizr är en kontrollpanel för egenhostade tjänster som ersätter dussintals webbläsarbokmärken med ett enda, flikbaserat gränssnitt. Istället för att växla mellan flera webbläsarflikar för att hantera Sonarr, Radarr, Plex och andra homelab-tjänster, laddar Organizr alla som iFrame-flikar på en enda webbsida — med inbyggda användarkonton, åtkomstkontroller och gästbegränsningar.

Med stöd för Plex, Emby och LDAP-autentisering, obegränsade användargrupper och Nginx auth_request-integration, går Organizr bortom en enkel länksida. Den fungerar som ett lättviktigt åtkomstlager för hela din egenhostade stack, vilket låter dig ge specifika användare eller gäster åtkomst till endast de flikar du väljer.