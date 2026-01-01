Installera Organizr med ett klick.
En HTPC- och homelab-tjänst som organiserar och laddar alla dina självhostade flikar i ett enda enhetligt webbgränssnitt.
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Vad du kan bygga med Organizr
Organizr är en kontrollpanel för egenhostade tjänster som ersätter dussintals webbläsarbokmärken med ett enda, flikbaserat gränssnitt. Istället för att växla mellan flera webbläsarflikar för att hantera Sonarr, Radarr, Plex och andra homelab-tjänster, laddar Organizr alla som iFrame-flikar på en enda webbsida — med inbyggda användarkonton, åtkomstkontroller och gästbegränsningar.
Med stöd för Plex, Emby och LDAP-autentisering, obegränsade användargrupper och Nginx auth_request-integration, går Organizr bortom en enkel länksida. Den fungerar som ett lättviktigt åtkomstlager för hela din egenhostade stack, vilket låter dig ge specifika användare eller gäster åtkomst till endast de flikar du väljer.
Viktiga funktioner i Organizr
Flikbaserat gränssnitt
Ladda valfri egenvärd tjänst som en iFrame-flik, vilket ger dig en enhetlig sida för att hantera hela ditt hemmalab utan att byta webbläsarflikar.
Användargrupper och åtkomstkontroll
Skapa obegränsat antal användargrupper och kontrollera vilka flikar varje grupp kan se — inklusive skrivskyddad gäståtkomst för delade tjänster.
Multiautentiseringsstöd
Autentisera användare med Plex-, Emby-, LDAP- eller sFTP-autentiseringsuppgifter utöver lokala Organizr-konton.
Nginx Auth-integration
Använd Organizr som en auth_request-leverantör för Nginx, för att lägga till SSO-liknande inloggningsskydd till tjänster som saknar inbyggd autentisering.
Anpassningsbara teman
Full kontroll över färgpaletten låter dig anpassa Organizr för att matcha ditt varumärke eller din önskade mörka/ljusa estetik.
Fail2ban Support
Inbyggd Fail2ban-integration skyddar din Organizr-inloggning mot råstyrkeattacker genom automatisk IP-blockering.
Varför köra Organizr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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