Checkrr är en integritetsskanner för bibliotek med öppen källkod som skyddar stora mediesamlingar från tyst korruption. Den kör ffprobe-, magic-number- och mimetype-kontroller på varje video-, ljud- och undertextfil i ditt bibliotek, och hashar sedan verifierade filer till en bbolt-databas så att framtida skanningar hoppar över känt bra innehåll och slutförs på minuter istället för timmar.

När en fil misslyckas med inspektionen ansluter Checkrr till den arr-stack du redan kör – Sonarr, Radarr eller Lidarr – tar bort den trasiga kopian och utlöser en ny nedladdning via den matchande tjänsten. Att själv hosta Checkrr håller din medieinventering under din egen kontroll, utan API-begränsningar från tredje part och med noll löpande kostnad.