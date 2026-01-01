Installera Checkrr med en klicksinstallation.
Skanna Plex- och Jellyfin-bibliotek efter korrupt media och ersätt automatiskt dåliga filer via Sonarr, Radarr och Lidarr.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Checkrr
Checkrr är en integritetsskanner för bibliotek med öppen källkod som skyddar stora mediesamlingar från tyst korruption. Den kör ffprobe-, magic-number- och mimetype-kontroller på varje video-, ljud- och undertextfil i ditt bibliotek, och hashar sedan verifierade filer till en bbolt-databas så att framtida skanningar hoppar över känt bra innehåll och slutförs på minuter istället för timmar.
När en fil misslyckas med inspektionen ansluter Checkrr till den arr-stack du redan kör – Sonarr, Radarr eller Lidarr – tar bort den trasiga kopian och utlöser en ny nedladdning via den matchande tjänsten. Att själv hosta Checkrr håller din medieinventering under din egen kontroll, utan API-begränsningar från tredje part och med noll löpande kostnad.
Viktiga funktioner i Checkrr
ffprobe integritetsskanningar
Upptäcker trunkerade, felmärkta och ospelbara filer som Plex och Jellyfin tyst hoppar över under uppspelning.
Sonarr Radarr Lidarr
Tar bort korrupta filer och utlöser en ny nedladdning via din befintliga arr-stack utan manuell inblandning.
Snabba hashbaserade omsökningar
Lagrar fil-hashar i en bbolt-databas så att upprepade skanningar hoppar över verifierat innehåll och avslutar på flera terabyte stora bibliotek på minuter.
Stöd för multiinstans arr
Ansluter till flera Sonarr- och Radarr-instanser samtidigt, med instansspecifika sökvägskartläggningar för 4K, anime och standardbibliotek.
Inbyggda notiser
Skickar resultat till Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP och Healthchecks för automatiska schemalagda skanningar.
Varför köra Checkrr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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