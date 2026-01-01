Spacedrive är ett virtuellt distribuerat filsystem (VDFS) som skapar en enda, intelligent katalog över alla dina filer — oavsett var de finns. Lokala enheter, extern lagring och molntjänster förenas i en sökbar databas med taggning, metadatafilter, dublettdetektering och miniatyrgenerering. Till skillnad från traditionella filhanterare behandlar Spacedrive hela ditt digitala bibliotek som strukturerad data som du kan fråga och organisera i stor skala.

Att själv hosta Spacedrive-servern på din egen VPS ger dig ett permanent, alltid-på-nav för ditt filorganiseringssystem med inbyggd administratörsautentisering — utan att ladda upp din data till någon tredjepartsmolntjänst.