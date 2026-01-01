Distribuera Spacedrive med en klicksinstallation.
En filhanterare med öppen källkod som förenar dina filer från lokala enheter, extern lagring och molnet till ett sökbart bibliotek.
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Vad du kan bygga med Spacedrive
Spacedrive är ett virtuellt distribuerat filsystem (VDFS) som skapar en enda, intelligent katalog över alla dina filer — oavsett var de finns. Lokala enheter, extern lagring och molntjänster förenas i en sökbar databas med taggning, metadatafilter, dublettdetektering och miniatyrgenerering. Till skillnad från traditionella filhanterare behandlar Spacedrive hela ditt digitala bibliotek som strukturerad data som du kan fråga och organisera i stor skala.
Att själv hosta Spacedrive-servern på din egen VPS ger dig ett permanent, alltid-på-nav för ditt filorganiseringssystem med inbyggd administratörsautentisering — utan att ladda upp din data till någon tredjepartsmolntjänst.
Viktiga funktioner i Spacedrive
Enhetligt filbibliotek
Indexerar filer över lokala enheter, extern lagring och molnplatser i en sökbar databas – du behöver inte längre leta på flera ställen.
Intelligent taggning
Organisera filer med anpassade taggar och metadatafilter så att du kan hitta exakt det du behöver, oavsett var de lagras.
Dublettdetektering
Identifierar automatiskt dubblettfiler i ditt bibliotek och hjälper dig att frigöra lagringsutrymme samt hålla din samling ren.
Medieförhandsvisningar
Genererar miniatyrbilder och förhandsvisningar för foton och videor så att du kan bläddra i ditt bibliotek visuellt utan att öppna enskilda filer.
P2P-synkronisering
Synkroniserar ditt organiserade bibliotek över flera enheter så att dina taggar, samlingar och metadata alltid är uppdaterade överallt.
Varför köra Spacedrive på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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