Imaginary är en HTTP-mikrotjänst med öppen källkod skriven i Go som utför högpresterande bildbehandlingsoperationer som storleksändring, beskärning, rotation, vattenmärkning, formatkonvertering och smart beskärning. Med stöd av libvips bearbetar den bilder flera gånger snabbare än ImageMagick eller GraphicsMagick samtidigt som den använder betydligt mindre minne.

Att själv hosta Imaginary på din VPS ger dig en privat bildbehandlingstjänst med låg latens för dina egna webbplatser, mobilappar och pipelines, utan avgifter per förfrågan och utan exponering av data för tredje part. Den är redo att integreras via ett enkelt HTTP API och stöder API-nyckelauktorisering, URL-signering, begränsning och CORS för säker offentlig exponering.