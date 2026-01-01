Installera Imaginary med ett klicks installation.
Snabb, skalbar HTTP-mikrotjänst för högpresterande bildbehandling som använder libvips.
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Vad du kan bygga med Imaginary
Imaginary är en HTTP-mikrotjänst med öppen källkod skriven i Go som utför högpresterande bildbehandlingsoperationer som storleksändring, beskärning, rotation, vattenmärkning, formatkonvertering och smart beskärning. Med stöd av libvips bearbetar den bilder flera gånger snabbare än ImageMagick eller GraphicsMagick samtidigt som den använder betydligt mindre minne.
Att själv hosta Imaginary på din VPS ger dig en privat bildbehandlingstjänst med låg latens för dina egna webbplatser, mobilappar och pipelines, utan avgifter per förfrågan och utan exponering av data för tredje part. Den är redo att integreras via ett enkelt HTTP API och stöder API-nyckelauktorisering, URL-signering, begränsning och CORS för säker offentlig exponering.
Viktiga funktioner i Imaginary
libvips prestanda
Bearbeta JPEG-, PNG-, WEBP-, HEIF- och TIFF-bilder upp till 8 gånger snabbare än ImageMagick med låg minnesanvändning.
Avancerade bildoperationer
Ändra storlek, beskära, smart-beskära, rotera, zooma, vattenmärka, oskärpa och konvertera format via en enda HTTP-slutpunkt per åtgärd.
Pipeline-transformationer
Kombinera flera oberoende bildtransformationer i en enda HTTP-förfrågan för att rendera derivat utan extra nätverksanrop.
API-nyckel och URL-signering
Skydda tjänsten med API-nyckelautentisering och HMAC URL-signaturer för att förhindra missbruk när den exponeras för offentliga klienter.
Samtidighetsstrypning
Inbyggd HTTP-begränsare begränsar samtidiga förfrågningar per sekund för att hålla tjänsten responsiv vid hög trafik.
Fjärr-URL-källor
Hämta och bearbeta bilder direkt från fjärranslutna HTTP-källor eller en monterad lokal katalog med hjälp av frågeparametrar.
Varför köra Imaginary på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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