Installera Domoticz med installation med ett klick.
Lättviktigt system med öppen källkod för övervakning och styrning av smarta hemenheter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Domoticz
Domoticz är en lättviktig hemautomationsserver som låter dig övervaka och styra ett brett utbud av smarta hemenheter — strömbrytare, sensorer, termostater, energimätare, väderstationer och mer — allt från ett enda webbgränssnitt. Den stöder hundratals hårdvaruprotokoll och integrationer inklusive Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-mätare och MQTT, vilket gör den kompatibel med de flesta populära smarta hemmiljöer.
Att köra Domoticz på din egen VPS ger dig full kontroll över dina automationsregler, historiska sensordata och enhetsåtkomst — utan molnberoende, inga prenumerationsavgifter och inga integritetsrisker från tredjepartstjänster. Dess låga resursförbrukning gör den väl lämpad för ständigt aktiva installationer på en blygsam VPS.
Viktiga funktioner i Domoticz
Stöd för multiprotokollenheter
Anslut Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT och hundratals andra hårdvaruprotokoll från ett enda enhetligt gränssnitt.
Regelmotor för automatisering
Skapa tidsbaserade, händelsestyrda och sensorutlösta automationsregler utan att skriva kod, så att ditt hem fungerar enligt ditt schema.
Energimätning
Följ el-, gas- och vattenförbrukning i realtid med inbyggd graffunktion och historisk datalagring med stöd av SQLite.
Väder- och sensordashboards
Visualisera data för temperatur, luftfuktighet, vind, regn och luftkvalitet från lokala sensorer eller vädertjänster online i anpassningsbara översikter.
Mobilvänligt gränssnitt
Få åtkomst till och kontrollera alla enheter från vilken webbläsare eller mobil enhet som helst, med valfria push-meddelanden via tredjepartstjänster.
Plugin- och skriptstöd
Utöka funktionaliteten med Python-plugins och Lua-skriptning för att integrera anpassad hårdvara, API:er eller komplex automationslogik.
Varför köra Domoticz på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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