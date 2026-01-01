Domoticz är en lättviktig hemautomationsserver som låter dig övervaka och styra ett brett utbud av smarta hemenheter — strömbrytare, sensorer, termostater, energimätare, väderstationer och mer — allt från ett enda webbgränssnitt. Den stöder hundratals hårdvaruprotokoll och integrationer inklusive Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-mätare och MQTT, vilket gör den kompatibel med de flesta populära smarta hemmiljöer.

Att köra Domoticz på din egen VPS ger dig full kontroll över dina automationsregler, historiska sensordata och enhetsåtkomst — utan molnberoende, inga prenumerationsavgifter och inga integritetsrisker från tredjepartstjänster. Dess låga resursförbrukning gör den väl lämpad för ständigt aktiva installationer på en blygsam VPS.