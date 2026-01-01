Form.io är en plattform med öppen källkod för formulärbyggande och API som låter utvecklare skapa komplexa formulär, hantera inskickade data och bygga datadrivna applikationer. Den kombinerar en visuell dra-och-släpp-formulärbyggare med ett kraftfullt REST API-backend, vilket gör det enkelt att bädda in formulär i vilken webb- eller mobilapplikation som helst.

Att själva hosta Form.io ger er fullt ägandeskap över era formulärdata och inskickade data. Organisationer som hanterar känslig information – såsom enkätresultat, kundintagsformulär eller interna arbetsflöden – drar nytta av att behålla allt på sin egen infrastruktur utan avgifter per inskickad data och med full datasuveränitet.