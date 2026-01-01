Installera Form.io med en klicksinstallation.
API-plattform med öppen källkod för formulärbyggande och datahantering för att skapa, bädda in och hantera dynamiska formulär.
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Vad du kan bygga med Form.io
Form.io är en plattform med öppen källkod för formulärbyggande och API som låter utvecklare skapa komplexa formulär, hantera inskickade data och bygga datadrivna applikationer. Den kombinerar en visuell dra-och-släpp-formulärbyggare med ett kraftfullt REST API-backend, vilket gör det enkelt att bädda in formulär i vilken webb- eller mobilapplikation som helst.
Att själva hosta Form.io ger er fullt ägandeskap över era formulärdata och inskickade data. Organisationer som hanterar känslig information – såsom enkätresultat, kundintagsformulär eller interna arbetsflöden – drar nytta av att behålla allt på sin egen infrastruktur utan avgifter per inskickad data och med full datasuveränitet.
Viktiga funktioner i Form.io
Visuell formulärbyggare
Dra-och-släpp-redigeraren stöder textfält, filuppladdningar, kapslade formulär och villkorslogik utan att skriva kod.
Autogenererad REST API
Varje formulär genererar automatiskt ett REST API för att skapa, läsa och hantera inlämningar från vilken applikation som helst.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Kontrollera vem som kan skicka in, visa eller administrera formulär med detaljerad roll- och behörighetshantering.
Anpassade inlämningsåtgärder
Utlös webhooks, skicka e-post eller transformera data automatiskt när ett formulär skickas in.
Inbäddningsbar JavaScript SDK
Bädda in formulär i React, Angular, Vue eller valfri webbapp med den officiella Form.io JavaScript SDK:n.
Varför köra Form.io på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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