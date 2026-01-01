Installera Homer med en klicksinstallation.
En superenkel statisk instrumentpanel för att organisera alla dina självhostade tjänster till en vacker startsida.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Homer
Homer är en lättviktig öppen källkods-översiktspanel som förvandlar din samling av självhostade tjänster till en ren, organiserad startsida. Den konfigureras helt via en enda YAML-fil och kräver ingen databas eller backend — bara en handfull rader för att bygga en polerad portal för varje applikation på din server. Ändringar i konfigurationsfilen träder i kraft omedelbart vid siduppdatering, vilket gör det enkelt att underhålla din översiktspanel.
Att själv hosta Homer på din egen VPS innebär att din översiktspanel förblir privat, laddas omedelbart från statiska filer och kan anpassas utan begränsningar. Med PWA-stöd installeras den på mobila enheter som en inbyggd app, vilket ger dig och ditt team snabb åtkomst till alla dina tjänster var som helst ifrån.
Viktiga funktioner i Homer
YAML-konfiguration
Definiera hela din översikt i en enda config.yml-fil. Du behöver varken databas, backend eller omstarter för att se ändringarna.
Smarta servicekort
Visa live-statusindikatorer för dina tjänster, som visar om de är nåbara direkt från översikten med en överblick.
Ungefärlig sökning
Hitta snabbt vilken tjänst eller länk som helst med inbyggd fuzzy-sökning och kortkommandon för snabb tangentbordsnavigering.
PWA-support
Installera Homer som en progressiv webbapp på vilken enhet som helst för omedelbar, bokmärkesfri åtkomst till dina egenhostade tjänster.
Temaanpassning
Välj bland community-teman som Catppuccin och Dracula, eller skriv dina egna CSS-åsidosättningar för att matcha vilken stil som helst.
Varför köra Homer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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