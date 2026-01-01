Homer är en lättviktig öppen källkods-översiktspanel som förvandlar din samling av självhostade tjänster till en ren, organiserad startsida. Den konfigureras helt via en enda YAML-fil och kräver ingen databas eller backend — bara en handfull rader för att bygga en polerad portal för varje applikation på din server. Ändringar i konfigurationsfilen träder i kraft omedelbart vid siduppdatering, vilket gör det enkelt att underhålla din översiktspanel.

Att själv hosta Homer på din egen VPS innebär att din översiktspanel förblir privat, laddas omedelbart från statiska filer och kan anpassas utan begränsningar. Med PWA-stöd installeras den på mobila enheter som en inbyggd app, vilket ger dig och ditt team snabb åtkomst till alla dina tjänster var som helst ifrån.