Neko är en egenhostad virtuell webbläsare som strömmar en live webbläsarsession över WebRTC så att flera användare kan se och kontrollera den samtidigt. Ursprungligen byggd för gemensamma visningar, har den vuxit till en mångsidig fjärrwebbläsarplattform som stöder Firefox, Chromium och andra motorer med beständig profilagring.

Att egenhosta Neko på din egen VPS ger dig kontroll över vem som kan komma åt sessionen, håller din hem-IP privat och tillhandahåller den uppladdningsbandbredd som behövs för att strömma smidigt till varje ansluten tittare utan att förlita sig på tredjeparts skärmdelningstjänster.