Installera Neko med en klicksinstallation.
Självhostad virtuell webbläsare som strömmar en delad session till flera användare i realtid via WebRTC.
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Vad du kan bygga med Neko
Neko är en egenhostad virtuell webbläsare som strömmar en live webbläsarsession över WebRTC så att flera användare kan se och kontrollera den samtidigt. Ursprungligen byggd för gemensamma visningar, har den vuxit till en mångsidig fjärrwebbläsarplattform som stöder Firefox, Chromium och andra motorer med beständig profilagring.
Att egenhosta Neko på din egen VPS ger dig kontroll över vem som kan komma åt sessionen, håller din hem-IP privat och tillhandahåller den uppladdningsbandbredd som behövs för att strömma smidigt till varje ansluten tittare utan att förlita sig på tredjeparts skärmdelningstjänster.
Viktiga funktioner i Neko
WebRTC-strömning i realtid
Streaming med ultralåg latens gör att fjärrwebbläsarinteraktion känns lika responsiv som lokal surfning, även för flera samtidiga tittare.
Fleranvändarkontroll
Flera användare kan dela muskontroll och tangentbordsinmatning i samma session, med visuella indikatorer som visar varje deltagares musposition.
Rollbaserad åtkomst
Admin- och medlemsroller låter dig bevilja eller återkalla kontroll direkt, vilket håller känsliga operationer skyddade samtidigt som det tillåter samarbetsbaserad surfning.
Beständig webbläsarprofil
Vi lagrar webbläsarinställningar, bokmärken och sessionsdata i en namngiven volym. Din virtuella webbläsare fortsätter därmed precis där den slutade efter omstarter.
Flexibla webbläsarmotorer
Välj mellan Firefox, Chromium, ungoogled-chromium och andra varianter för att matcha dina krav på integritet, kompatibilitet eller funktioner.
Varför köra Neko på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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