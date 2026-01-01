ConvertX är en egenhostad online-filkonverterare som hanterar över tusen olika filformat – dokument, bilder, ljud, video och mer – via ett enkelt webbgränssnitt. Eftersom konverteringen sker helt på din egen server lämnar känsliga filer aldrig din infrastruktur, och det finns inga begränsningar för uppladdningsstorlek, inga vattenstämplar och inga avgifter per konvertering från en tredjepartstjänst.

Att egenhosta ConvertX är särskilt värdefullt för företag och organisationer med databehandlingskrav som förhindrar uppladdning av proprietära dokument till externa molntjänster. Automatisk filrensning med konfigurerbara lagringsperioder håller lagringsanvändningen hanterbar, medan valfri användarautentisering låter dig kontrollera vem som kan använda tjänsten. Denna installation tillhandahåller en komplett konverteringstjänst med beständig lagring redo att hantera alla formatarbetsflöden.