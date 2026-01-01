Driftsätt ConvertX med ett klick.
Självhostad filkonverteringstjänst som stöder över 1000 format för dokument, bilder, ljud och video med fullständig integritet.
Välj en VPS-prenumeration för ConvertX
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ConvertX
ConvertX är en egenhostad online-filkonverterare som hanterar över tusen olika filformat – dokument, bilder, ljud, video och mer – via ett enkelt webbgränssnitt. Eftersom konverteringen sker helt på din egen server lämnar känsliga filer aldrig din infrastruktur, och det finns inga begränsningar för uppladdningsstorlek, inga vattenstämplar och inga avgifter per konvertering från en tredjepartstjänst.
Att egenhosta ConvertX är särskilt värdefullt för företag och organisationer med databehandlingskrav som förhindrar uppladdning av proprietära dokument till externa molntjänster. Automatisk filrensning med konfigurerbara lagringsperioder håller lagringsanvändningen hanterbar, medan valfri användarautentisering låter dig kontrollera vem som kan använda tjänsten. Denna installation tillhandahåller en komplett konverteringstjänst med beständig lagring redo att hantera alla formatarbetsflöden.
Viktiga funktioner i ConvertX
Stöd för 1000+ format
Konvertera mellan praktiskt taget vilken kombination som helst av dokument-, bild-, ljud- och videoformat utan att installera skrivbordsprogramvara.
Fullständig filsekretess
Din VPS hanterar filer helt och hållet – den laddar inte upp något till externa tjänster och tredje parter ser det inte.
Automatisk rensning
Konfigurerbara bevarandetider raderar automatiskt konverterade filer efter ett visst antal timmar för att hantera lagringsutrymme.
Användarautentisering
Begränsa åtkomsten med kontobaserad autentisering eller tillåt konverteringar för oautentiserade användare vid interna teamdistributioner.
Inga storleksbegränsningar
Konvertera stora mediefiler och stora partier utan de uppladdningsgränser som onlinekonverteringstjänster inför.
Varför köra ConvertX på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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